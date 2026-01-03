Reviven acertada predicción de Mhoni Vidente sobre Maduro y la comparan sobre lo que sucedería con Petro

Uno de los hechos que ha causado controversia en las últimas horas ha tenido lugar en Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump realizara una intervención militar con el fin de capturar a Nicolás Maduro, hecho que se dio luego de una serie de explosiones que se registraron en Caracas, Venezuela.

Le puede gustar: Donald Trump reveló detalles de la captura de Nicolás Maduro, “Intentó esconderse en...”

Ante el hecho fueron varias las reacciones de diferentes figuras tanto en apoyo como en contra a las acciones realizadas. Sin embargo, otros optaron por creer y recordar pasadas predicciones de una de las videntes más conocidas en el mundo, como lo es Mhoni Vidente, quien hace pocos meses se había referido a este tema, confirmando que a Maduro le quedaban pocos días como mandatario de Venezuela:

“Ayer o antier en una conferencia dijo y cómo ve Venezuela, los días de Nicolás Maduro están contados, así que si están contados, literalmente están contados, un saludo a la gente hermosa de Venezuela“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente hace algunos meses, donde varios no dudaron en recordar sus palabras tras lo ocurrido confirmando así su predicción y alcanzando así una mayor visibilidad en plataformas digitales.

¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre Gustavo Petro?

De acuerdo con sus declaraciones, el presidente estaría presentando una “mala transición política”, lo que habría traído consigo la situación actual, es decir, los conflictos serios con Estados Unidos.

Asimismo, la conocida vidente sostiene que el presidente que se encuentra sin visa para ingresar a Estados Unidos sería solo la punta de una situación mucho más profunda y por ende, un evidente distanciamiento.

Otra de las declaraciones de la astróloga tuvieron que ver con que Petro habría hecho un llamado a los soldados estadounidenses, según ella, a no obedecer órdenes, ocasionando así una nueva molestia en los dirigentes de este país.