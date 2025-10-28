“En tres días plata desaparecida”: Juan Diego Alvira confesó la quiebra que enfrentó

Uno de los periodistas y presentadores más conocidos en Colombia es Juan Diego Alvira, quien cuenta con una experiencia de más de 15 en los medios de comunicación siendo principalmente recordado por su paso en Noticias Caracol, así como también Revista Semana y actualmente cumple uno de sus grandes sueños teniendo su propio programa ‘Sin Carreta’, alcanzando así una amplia visibilidad.

Si bien, el colombiano se ha destacado en la televisión desde hace varios años, desde hace un tiempo ha incursionado en las redes sociales, donde termina siendo bastante activo llevándoles a sus fans las principales situaciones que ocurren en el país, pero también relatando varias situaciones personales y una de las más recientes tuvo que ver con la quiebra que enfrentó hace algún tiempo.

“Me quebré tenía 25 años, me llegaba la quincena y en tres días plata desaparecida, creía que trabajar era sinónimo de gastar hasta que un día el cajero me dice lo que nadie se había atrevido a decirme, saldo insuficiente (…) y no por falta de trabajo… sino por falta de método. Gastar sin rumbo fue el error más caro de mi vida. Por eso quise hacer este video: para contarle los 4 pasos que me salvaron el bolsillo. No son fórmulas mágicas, pero funcionan. Y si los aplica, su próxima quincena no se le va a esfumar como humo“, fueron declaraciones Juan Diego Alvira.

¿A qué se dedica la esposa de Juan Diego Alvira?

Según la información brindada en su perfil personal de Instagram, Ana María Escobar es comunicadora social y periodista y además abogada. Pese a las posiciones políticas de Juan Diego como periodista, su esposa actualmente ha tenido una destacada trayectoria profesional en diferentes entidades del Estado y medios de comunicación en Colombia. Actualmente, se desempeña como jefe de Comunicaciones del Ministerio de Defensa del gobierno Petro, lo que en su momento le costó diversas críticas en redes sociales.