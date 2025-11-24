“Hace poco tuve un…”: Juan Diego Alvira habló de su “hijo” y lo presentó oficialmente

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más famosos de la televisión colombiana, pues ha hecho parte de diferentes medios de comunicación como Noticias Caracol, Revista Semana y Canal Uno, contando con su propio programa ‘Sin carreta’, siendo este su sueño cumplido. Más allá del ámbito profesional, el tolimense conformó una familia con Ana María Escobar, su esposa, dándole la bienvenida a su hija, María del Mar, quien llegó para unirlos mucho más y ahora el conductor habló de su otro hijo.

Alvira en medio de su presencia en la televisión colombiana, también ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales, creando su propio contenido en el que su familia también termina siendo la protagonista y dando a conocer varios detalles de su vida privada.

Durante una de sus más recientes apariciones, Juan Diego habló de su otro hijo tratándose de su primer libro, en el que vendría trabajando desde hace un buen tiempo: “Hoy tengo una noticia muy importante que contarles… y créanme, es de esas que le cambian la vida a uno. Hace poco tuve un hijo. Sí, así como suena: un hijo. Uno que me quitó horas de sueño, que me exigió disciplina, que me hizo dudar… y al mismo tiempo me llenó de orgullo. Ese ‘hijo’ es mi nuevo libro. Un libro que nació de la calle, de las historias que duelen y de las preguntas que todos nos hacemos: ¿Quién entiende este país? Hoy se los presento", fueron las declaraciones que añadió Juan Diego Alvira, acompañadas de un video en el que expone algunos detalles de este nuevo proyecto.

Ante el inesperado anuncio, el experiodista de Noticias Caracol recibió varios mensajes de apoyo por parte de sus fans, destacando cada uno de los logros obtenidos a pesar de la tristeza que les produjo su salida del informativo de Caracol Televisión.

¿Por qué Juan Diego Alvira no tiene más hijos?

Aunque durante un buen tiempo Juan Diego Alvira y su esposa, Ana María Escobar, buscaron convertirse en padres, este deseo tardó algún tiempo y durante este lapso agrandaron la familia con algunos caninos, para después darle la bienvenida a María del Mar, su única hija, quien llegó para unirlos mucho más y actualmente estaría sobre sus 7 años de edad.

Si bien, Alvira confesó que desea volver a ser padre, en medio de una entrevista aseguró que esto no se daría, por problemas de salud de su esposa, sin embargo, tampoco descartó la idea de la adopción, pero esto ya no se daría debido a los diferentes compromisos con los que cuentan el periodista y la también periodista y abogada.