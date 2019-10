Entre noticias también hay espacio para las risas entre estos colegas de Caracol. ¿No se llama? Juan Diego Alvira grabó a Vanessa De La Torre cantando.

Los presentadores de Noticias Caracol son dos de los más reconocidos del informativo.

Juan Diego Alvira, en particular, da de qué hablar continuamente con sus ocurrentes notas. Algunas de ellas, populares por la forma en que se le ocurre hacer periodismo "de inmersión".

En sus redes también suele compartir momentos divertidos. Uno de los más recientes fue grabando a su compañera, Vanessa de la Torre.

Ella se encontraba cantando, y Alvira no dudó en grabarla mientras lo hacía. Luego, se burló diciendo que "no se llama", haciendo alusión al programa de imitadores Yo me llamo.

Juan Diego Alvira grabó a Vanessa De La Torre cantando

Después, anotó a modo de broma "qué buena periodista es", como diciendo que el canto no es lo suyo.

Ella, por su parte, solo se rió de las ocurrencias de Alvira.

