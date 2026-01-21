Mónica Rodríguez se fue en contra de famosa aerolínea y destacó que juegan con los pasajeros

Mónica Rodríguez es una de las presentadoras más conocidas en la industria del entretenimiento, pues durante varios años hizo parte de diferentes formatos de Caracol Televisión como lo son ‘Día a día’ y ‘Mujeres al límite’, ganándose así el cariño de los televidentes. Aunque actualmente no hace parte de la pantalla chica, la paisa no duda en referirse a las situaciones que tienen lugar en diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Hace pocos días circuló un video a través de las redes sociales en el que se deja ver como algunas personas discuten con funcionarios de Avianca, según la información revelada esta situación tuvo que la aerolínea, al parecer, habría revendido los tiquetes lo que trajo consigo que a la hora de abordar algunas personas se quedaron sin viajar a pesar de haberlo programado.

Aunque se desconoce el desenlace de este caso, lo cierto es que varios usuarios no dudaron en exponer algunas de las situaciones que han tenido que vivir con la mencionada aerolínea, tanto así que Mónica Rodríguez tampoco dudó en referirse a este tema añadiendo: “Es Avianca, años haciendo lo que les da la gana con los pasajeros”.

Cabe resaltar que en ocasiones sin importar la aerolínea este tipo de situaciones suelen presentarse, lo que genera inconvenientes y demoras para los pasajeros, quienes buscan que las autoridades correspondientes toman acciones frente a este tipo de actos.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Rodríguez?

Mónica Rodríguez tiene dos hijos, quienes son Santiago y Daniel, parte fundamental de la vida de la presentadora, pues su rol como mamá ha sido uno de los más importantes. Aunque a través de sus redes sociales son pocas las apariciones que tiene junto a ellos, desde su nacimiento ha buscado darles lo mejor e incluso ambos ya habrían alcanzado la mayoría de edad ejerciendo sus respectivas carreras profesionales.