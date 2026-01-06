Reportan más de 20 vuelos retrasados en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá por baja visibilidad

En la madrugada de este martes 6 de enero, varios vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, han presentado retrasos debido a la baja visibilidad con la que amaneció la capital colombiana.

Según información de las autoridades, alrededor de 21 vuelos nacionales se vieron afectados por las condiciones climáticas, en las que si bien no se presentaron lluvias, hubo una alta nubosidad.

Todo parece indicar que con el paso de las horas, la visibilidad ha mejorado por lo que se espera que la operación en el aeropuerto retome a su normalidad rápidamente. Por el momento no se ha pronunciado la Aeronáutica Civil.

Pronóstico del clima en Bogotá hoy martes 6 de enero

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam, Durante la madrugada predominó el tiempo seco, con nubosidad variada, salvo por lloviznas esporádicas en el norte y oriente de la capital. La temperatura mínima fue de 10 °C. Para la mañana se espera cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad, aunque no se descartan lloviznas o lluvias locales en el oriente y sur de la capital. En horas de la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias en diferentes sectores; las más intensas podrían presentarse en zonas del oriente, occidente y norte. La temperatura máxima podría superar los 18 °C. Durante la noche persistirán condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lloviznas y lluvias dispersas