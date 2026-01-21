Mary Méndez habría sido estafada por la ‘doctora Liliana’, agresora de domiciliario en Bogotá

Imágenes tomadas de las redes sociales de Mary Méndez y captura de pantalla Tomada de la cuenta de (X) @Wilson_Suaza_ Foto de una mujer en Bogotá que insultó a un domiciliario.

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más representativos en Colombia, pues con el paso de los años ha logrado alcanzar una amplia popularidad que lo ha llevado a convertirse en el líder cuando de audiencia se trata, contando así como diversos programas enfocados en la información, pero también en el entretenimiento, tal es el caso de ‘La Red’, que está presente durante los fines de semana y ahora una de sus presentadoras como lo es Mary Méndez, quien con el paso de los años ha logrado ganarse el cariño de los televidentes.

Hace varios días surgió una polémica que tuvo gran relevancia a través de las redes sociales y tuvo como protagonista a una mujer, más conocida como ‘doctora Liliana’, a quien se le vio agrediendo verbalmente a un domiciliario de Rappi, generando así indignación entre los internautas, calificándola de prepotente y siendo un caso de discriminación. Sin embargo, esta no sería la primera vez en que la mujer actúa de esta manera, pues salieron a la luz otros casos.

Durante la transmisión en horas de la mañana de la emisora ‘Vibra’, Carlos Vargas, uno de los locutores y quien también hace parte de ‘La Red’, Caracol, donde Mary Méndez también es presentadora, confesó que su amiga y colega tuvo que enfrentar una situación similar en la capital colombiana y también con la ‘doctora Liliana’: "Mary Méndez fue víctima de esta, doctora Liliana. Y resulta que la doctora ha engañado a muchas personas“.

Seguidamente, Vargas sostuvo que aquella experiencia tuvo lugar durante el matrimonio de Mary Méndez con el Dj Santiago Iregui, ya que para aquel momento Liliana contaba con un negocio que generó interés en la presentadora, donde el foco principal fue su vestido de novia, el cual fue entregado en el local Alegra, en Bogotá de propiedad de la mujer para su respectiva venta, sin embargo, esto nunca ocurrió, pues según Vargas la mujer no tuvo la intención de vender el vestido e incluso llegó a darlo en alquiler para otras novias.

Méndez pasó por alto este panorama a tal punto que solo años más tarde se percató de lo sucedido, al enterarse de algunas denuncias por parte de otras mujeres, quienes pedían sus prendas y el respectivo dinero. Cabe resaltar que hasta el momento la presentadora de ‘La Red’ no se ha referido a este tema.

¿Quién es el exesposo de Mary Méndez, de ‘La Red’?

El exesposo de Mary Méndez es Santiago Uregui, un Dj y creador digital, con quien estuvo casada durante siete años. Sin embargo, esta unión llegó a su fin tomando caminos separados, pero a pesar de ello, la amistad sigue latente entre ellos, pues en varias ocasiones se ha visto a la presentadora de ‘La Red’ apoyando los proyectos de Uregui a pesar de que ambos cuentan con nuevas parejas, pues lograron alcanzar el perdón y formar una amistad.