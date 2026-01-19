Joven domiciliario insultado por “Liliana” entregó su versión sobre lo que sucedió en el video que se hizo viral

Julián Jiménez, domiciliario insultado, habló sobre lo que pasó con la adulta mayor que lo insultó en Bogotá. (Foto: Captura de pantalla Tiktok 19 enero 2026)

Joven domiciliario insultado por “Liliana” fue identificado como Julián Jiménez, quien fue víctima de un nuevo caso de “¿usted no sabe quién soy yo?” en Bogotá. En medio de una entrevista el joven relató lo que sucedió desde el momento en el que llegó a hacer la entrega del pedido y cómo terminó insultado, maltratado y discriminado por la adulta mayor.

Este sería un nuevo caso de “¿usted no sabe quién soy?” que desata un debate sobre el clasismo y la discriminación en Colombia, luego de que se hiciera viral el video grabado por el mismo domiciliario.

Domiciliario que fue insultado entregó su versión de lo que pasó

“Fui a entregar un domicilio a esta señora. En el momento en el que llego al lugar veo que no hay portería, porque normalmente uno va a la portería y llama al apartamento, pero pues no hay portería. Entonces, la llamo al número de teléfono de la factura, en donde aparece el nombre de ella y decía Liliana. le digo es, ‘Buenas noches, hablo con Liliana’. A lo que ella responde con palabras groseras realmente, sin medir palabra, y me dice, eh, ‘Yo no soy Liliana para usted, me respeta, yo soy señora Liliana’”, relató el joven en entrevista con Noticias Caracol.

Aseguró que desde ese instante lo empezó a insultar y cuando bajó a recibir el pedido siguió la agresión.

“Ella venía con otra persona y la persona me pagó. O sea, todo normal. Realmente no sé si era familiar de ella porque nunca vi como palabras de afecto hacia él. Pero él sí como que intentó mediar y como que intentó tranquilizar todo. De hecho, cuando él se acercó a pagar, me decía, ‘No, qué pena con usted. Acá está esta propina’. Un poquito me dio de la pena por esa señora al verla tan ofuscada”, agregó.

Luego indicó que él cree que también fue por la demora, pero explicó que normalmente por el tráfico de Bogotá a veces 10 minutos pueden convertirse en 20.

“También era por una demora, pero es que el pedido realmente se demoró como 10 minutos más de lo normal. Por tráfico, porque las calles de Bogotá son congestionadas. Entonces, si te dicen llegó en 10 minutos, pueden ser 15 o 20 minutos por trancones. Aparte, su molestia era que yo no le decía señora ni doctora, como ella quería que le dijera”, explicó.

¿Quién es el domiciliario que fue insultado por una señora en Bogotá?

Julián publicó un video a través de Tiktok para explicar lo que le sucedió, pero empezó contando que trabaja como domiciliario para poder ayudarse a pagar sus estudios.

“Estudio licenciatura en diseño tecnológico y voy en décimo semestre, lo que quiere decir que en menos de un año seré un futuro educador”, dijo en el video que publicó.

Los usuarios le dejaron mensajes como: “hijo la educación no pelea con nadie, usted hizo lo correcto felicitaciones la gamina es ella, usted es un caballero“, ”Que bueno que lo expliques porque hay gente que cree que los repartidores no llegan a pisos superiores porque no quieren, pero es cierto. si llevan mas domicilios se les pueden perder los demás" y “Yo soy testigo, muchacho que paciencia”.