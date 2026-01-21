“Le pedí perdón a Dios”: Lady Noriega confesó cómo los biopolímeros transformaron su vida

Lady Noriega es una conocida actriz, cantante y modelo colombiana, quien desde hace varios años se ha destacado en diversas producciones televisivas como ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Chepe fortuna’, ‘Sin vergüenza’, entre otras, contando con más de una década de experiencia en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la monteriana también ha llamado la atención con los retoques estéticos que se ha realizado.

Le puede gustar: Jessi Uribe salió a defenderse tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Desde su juventud la actriz logró destacarse por su talento y belleza, aunque en los últimos años ha estado alejada de la pantalla chica, lo cierto es que sigue activa por medio de sus redes sociales compartiendo así varios detalles de su vida. En medio de una de sus más recientes apariciones, Lady estuvo haciendo parte del programa ‘Mujeres sin filtro’, donde se refirió a las intervenciones estéticas con las que cuenta:

“Yo me puse un producto en el labio, en lazo geniano y en el mentón, con cirugía plástica de la Sociedad de Cirugía Plástica con el super sitio, o sea, yo no fui a un garaje, yo no le iba a ponerle la cara mía a cualquiera igual me fue mal (...) era un producto que llevaba tal vez unos cuatro años usándose en el mercado con gran éxito, no tenía un recorrido, no tenía historia para saber. O sea hombre no tenía una historia de 20 0 30 años que puede tener complicaciones que pueden salir a los 15 años, como me pasó a mí (...) Yo desde el principio noté que los cambios no habían sido lo que yo quería o lo que yo esperaba, con todo lo que he vivido me han tenido que quitar, coser, sacar he estado inflamada meses. He tenido que perder trabajos, cancelar cosas, lloré mucho, sufrí mucho, me arrodillé, le pedí perdón a Dios, yo sé que es mi culpa, es mi vanidad, ayúdame, ayúdame“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Lady Noriega, dejando ver que atravesar estos procesos estéticos no han sido para sencillos.

¿Quién es el esposo de Lady Noriega?

La actual pareja de Lady Noriega sería Orlando Chaparro, con quien llevaría alrededor de nueve años. A lo largo de este tiempo han sabido apoyarse en medio de sus diferentes procesos y proyectos, pues en pasadas entrevistas Noriega confesó que el hombre fue apoyo vital en medio de su recuperación de biopolímeros.

Cabe resaltar que el hombre se ha desempeñado como cirujano plástico en Colombia desde hace varios años. En 2016, la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación a 43 médicos por falsificar títulos universitarios, ya que muchos de ellos fueron a tomar cursos cortos a Perú, Brasil y Argentina sobre cirugía plástica,