“Hablan pura basura…”: Mary Méndez ‘estalló’ luego del rumor por posible regreso con su expareja Santiago Iregui

Mary Méndez es una presentadora y empresaria colombiana quien durante varios años ha hecho parte del programa de entretenimiento ‘La Red’ del canal Caracol, lo que ha traído consigo que varios deseen saber sobre su vida amorosa. Teniendo en cuenta que durante más de 7 años estuvo casada con Santiago Iregui, un reconocido Dj y empresario, sin embargo, su unión llegó a su fin en el año 2017.

Este difícil momento la samaria lo habría vivido en compañía de sus familiares y amigos, pero sin olvidarse de cada uno de sus proyectos. Pues fue tiempo después que decidió comenzar desde su apartamento a descubrir y crear diversas recetas con las que logró después de muchos intentos sacar su línea saludable de pan, mogollas y la famosa stevia de Mary Méndez.

Sin dejar de lado, que Mary suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varias de sus rutinas de entrenamiento. También, algunas recetas que prepara con algunos de sus productos y aquellas cosas que siente que son importantes hablar. Pero, hace pocas horas generó sorpresa al compartir en sus historias de Instagram, el evento de su expareja Santiago Iregui, dejando claro que tendrá lugar este sábado. Como era de esperarse los comentarios para la presentadora no faltaron, pues no dudaron en preguntarle si había regresado con él.

Le puede gustar: ¿Golpe bajo para RCN? Paola Turbay seguiría en la pantalla grande, pero esta vez para la competencia

Cabe resaltar, que Iregui tiempo después de su separación se mostró emocionado por su nueva relación e incluso se conoció que llegaría al altar. Sin embargo, al revisar su cuenta de Instagram no existe ningún rastro sobre aquel noviazgo, demostrando especialmente su gusto por el ciclismo, la música y también, el amor que siente por su familia.

En medio de la serie de mensajes, Mary no dudó en referirse al hecho horas más tarde y de manera contundente. La presentadora inició sus declaraciones asegurando que al haber compartido el evento de su expareja fueron miles los mensajes que le llegaron preguntando sobre si había vuelto con su ex, con bastante molestia incluida la samaria dejó claro que no planea regresar ni ha pasado por su mente estar con nuevamente con Santiago Iregui: “Yo no he vuelto con nadie soy una mujer soltera 1000% soltera”.

Asimismo, Mary confesó que para sorpresa de muchos sostiene una relación muy cordial con Iregui e incluso son amigos muy cercanos, hablan de vez en cuando y hasta se cuidan uno al otro. Y es que principalmente, Mary decidió referirse al tema debido a que algunos medios de comunicación afirmaron que la samaria había vuelto con su expareja: “Estos portales hablan pura basura (…) No entiendo el amarillismo que le ponen… Tanto él, como yo, como mi familia sabemos que eso no es verdad”, reiteró la presentadora.

También puede leer: ¿Será la manzana de la discordia? Paola Jara reveló cuál es el gran sueño de Jessi Uribe, pero no de ella

Luego en medio de varias risas nombró a algunos de los comentarios que en los le preguntaban si nuevamente estaba ‘cangrejeando’, ya un poco más calmada la presentadora buscó tomarlo con bastante humor de por medio. Y esto tampoco la limitó para que siguiera hablando sobre el evento de Santiago reiterando que toca muy bien y reiterando su invitación para que asistieran, añadiendo que llevan más de 7 años divorciados.

Lo cierto es que la presentadora anda más feliz que nunca aprovechando cada momento sin importar las críticas que recibe, pues ha comentado algunas fotos de Iregui comentando el cariño que siente por él. Además, él no fue el único que tuvo más parejas, pues hace algún tiempo se dejó muy emocionada con su nueva pareja con quien disfrutaba de una de sus mayores pasiones, el ejercicio y la buena comida. Sin embargo, ambos decidieron tomar caminos distintos dejando claro que el estar soltera nunca ha significado un problema en su vida.