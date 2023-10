Mary Méndez defiende a Carlos Vargas por comentario que desató reacciones en redes

Recientemente la presentadora de ‘La Red’, Mary Méndez, ha publicado un video en el que luce ataviada en un espectacular vestido de en tonalidades purpuras y naranja que es una secuencia de tiras que bordean su pecho y espalada a partir de un punto céntrico de eje que sostiene la estructura de la pieza.

La presentadora se graba modelando el diseño con la frase “¡Donde entiendan tu sarcasmo y tu sentido del humor, ahí es!”. Pero ha sido un comentario de su compañero Carlos Vargas el que se robó el show de la publicación. “Es que miren que ella puede girar la cabeza, esta es la espalda de ella. Como la de ‘El Exorcista’”, dijo Carlos Vargas.

Como era de esperarse la comunidad digital de la presentadora no dejó de pronunciarse por medio de los comentarios de la publicación, en la que con opiniones dividas se sumaron a lo dicho por Carlos Vargas y otros establecieron una crítica al no aceptar que haga este tipo de comparaciones.

“Yo no puedo dejar pasar esto por alto, mi más reciente publicación que fue en la que Vargas dice que yo soy como ‘El Exorcista’ haciendo alusión pues a mi busto. A mí me parece comiquísimo. Yo no sé los seres humanos tenemos maneras diferentes de ver el sentido del humor. Mi sentido del humor es pendejo, yo me río de todo”

— Mary Méndez