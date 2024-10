Bachué, el emprendimiento de Andrea Petro en la zona verde de la COP16

La hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, informó a través de sus redes sociales hace algunos días que en el marco de la COP16 , la Cumbre de Biodiversidad más importante del mundo, lanzaría Bachué, una marca de ropa deportiva sostenible.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la industria de la moda es la segunda que más contamina en el mundo, por ejemplo, el “rubro de un vestido, utiliza anualmente 93.000 millones de metros cúbicos de agua, lo que podría satisfacer las necesidades de cinco millones de personas”.

De igual manera informaron que la industria de la moda, produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Esto, por lo actualmente llamado “fast fashion” o moda rápida, que ofrece bajos precios a los consumidores y mucha cantidad, por lo que se desecha ropa con frecuencia.

Es por esto que, Andrea Petro contó a Publimetro Colombia, lo que busca con su emprendimiento de moda y su papel en la COP16.

¿Cuál es su aporte a la sociedad como ambientalista en la COP16?

El aporte que estoy haciendo acá es crear un una comunidad y conciencia de educar a las personas en cuanto a todo el daño que le hace la industria textil al mundo. Queremos crear conciencia y que la gente sepa que es el segundo factor que más contamina después de la industria petrolera, crear una marca con tela completamente reciclada, incentivar a la gente de que también puedan reciclar estas telas a través de un programa de puntos que estamos haciendo, que puedan interactuar, sobre todo cultivarse y crear una comunidad sólida en torno a todo lo que es la protección de la biodiversidad.

¿Cuál cree que debería ser el aporte de las empresas del campo textil para preservar la biodiversidad?

Las empresas que ya están en el mundo textil ya saben que el mundo está cambiando constantemente hacia todo lo que son las telas recicladas para atacar lo que es el ‘fast fashion’, todos ya lo están haciendo. España nos lleva 10 años luz en el tema de innovación de las telas, México ya se está poniendo al día, Brasil también, en Colombia, con la industria que tiene y que gobiernos anteriores no le hayan puesto la lupa al mundo textil, que tratemos de hacer algunas reglamentaciones en torno a las producciones, sobre todo a todo lo que tiene que ver con eso.

¿Cómo apoya la biodiversidad a través de su proyecto?

Yo siempre he querido ser emprendedora, siempre he querido sacar algo adelante, siempre he estado al lado de todo lo que es medio ambiente. Yo fui comercial en logística internacional y quería cambiar el sistema por completo para disminuir la huella ambiental y no pude, este ya fue el momento que saqué el coraje para emprender, es muchísimo sacrificio, llevamos haciendo todo con las uñas, sin ayuda de nadie y es muy bonito que a la gente le guste la idea. No estamos en la COP16 para vender nuestros productos, simplemente para que las personas tengan conciencia de cuál es el verdadero sentido de la COP, no es vender, es mostrar a la gente que yo también puedo vender productos sostenibles y que la gente nos conozca, se familiarice y podamos cambiar las cosas por el planeta.

¿Cuál es su finalidad con el emprendimiento en la COP16?

Me parece que somos el único emprendimiento de moda sostenible, yo hice el estudio de mercadeo en otros países y hay producciones colombianas que ya hacen estas telas pero que lamentablemente las exportan para otros países, me pareció muy triste, fue el momento, yo hice el proceso como todo el mundo, pagué mi stand como todos y es importante que estemos representando este sector y ojalá en las próximas COP, las personas puedan tener responsabilidad con este tema.