Nuevo intento fallido de ‘Epa Colombia’ por salir de prisión: Un juez le negó la extinción de la pena

Un juez de ejecución de penas le negó a Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, la extinción de su pena de 5 años y 2 meses de prisión que solicitó basándose en la Ley de justicia restaurativa. La influencer y empresaria fue enviada a la cárcel tras haber vandalizado una estación de Transmilenio en 2019 y lleva varios intentos legales por salir del centro penitenciario.

El juez negó la petición de estudiarla

Barrera solicitó la extinción de la pena refiriéndose a lo que dicta la Ley 2477 de 2025, la cual introdujo una serie de reformas orientadas a descongestionar los juzgados, agilizar los procesos judiciales y fortalecer el enfoque de justicia restaurativa. Sin embargo, el juez negó la petición de estudiarla, lo que significa que, por ahora, la mujer deberá seguir pagando la pena que confirmó la misma Corte Suprema de Justicia en 2025.

Nuevamente, ‘Epa Colombia’, quien ya ha buscado la libertad con distintos recursos, fracasa en su intento por recuperar la libertad, que no ha conseguido a pesar de varios recursos como las tutelas en las que apella a su condición de madre de una menor de edad.

Su defensa sigue insistiendo

Pese a todo, la defensa de Daneidy Barrera continúa biscando su excarcelación. Recientemente, sus abogados le pidieron a la Corte Constitucional revisar la tutela que cuestiona la legalidad de la condena en su contra por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas.

Cabe recordar que los hechos por los que fue condenada se dieron en el marco del estallido social de 2019, cuando grabó y publicó en redes sociales un video en el que aparece pegándole con un martillo a las puertas y registradoras de la estación Molinos de Transmilenio, al sur de Bogotá.