Yina Calderón vuelve a estar en el centro de la polémica por su relación con el ‘agropecurio’: le dio lujoso regalo

Yina Calderón continúa siendo una de las figuras más comentadas del entretenimiento digital colombiano. En los últimos días, la creadora de contenido volvió a generar revuelo tras dejarse ver muy cercana a Juan David Tejada, conocido por haber sido pareja de Aída Victoria Merlano. Ambos compartieron varios momentos juntos durante una escapada a Guatapé, imágenes que no tardaron en circular por redes sociales y provocar reacciones divididas entre los seguidores.

En los videos y fotografías publicados, Calderón aparece disfrutando de una piscina en compañía de Tejada y un grupo de amigos. Sin embargo, la atención no se centró únicamente en el paseo, sino en la evidente complicidad entre ambos, algo que llamó la atención de quienes recuerdan comentarios pasados de Yina cuando Tejada aún mantenía una relación con la influenciadora barranquillera.

La experiencia no se limitó a actividades recreativas. Durante la visita, el grupo también tuvo contacto con caballos y espacios rurales, un plan que Calderón no dudó en documentar. En uno de los clips que compartió, se le ve alimentando a un pez y disfrutando del entorno natural, mientras comentaba en tono jocoso que se sentía como toda una “agropecuaria”, fiel a su estilo espontáneo y provocador.

Uno de los detalles que más dio de qué hablar fue cuando Yina reveló que Tejada le había regalado una figura de acción de Freezer, personaje del manga Dragon Ball. El muñeco, de tonalidades plateadas con detalles morados, fue mostrado con entusiasmo por la influencer, generando aún más especulación sobre el tipo de vínculo que existiría entre ambos.

Como suele ocurrir con cada movimiento de Calderón, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios celebraron la cercanía y aseguraron que “hacen buena pareja”, otros cuestionaron la autenticidad de la relación y sugirieron que podría tratarse de una estrategia de contenido para aumentar visibilidad en redes sociales. Incluso hubo comentarios irónicos que pusieron en duda la comodidad de Tejada frente a las cámaras.

La influencer sigue enfocada en sus proyectos personales y en mantener su presencia digital, incluso cuando esto implica estar envuelta en polémicas. Esta es apenas una más en la lista de controversias que ha protagonizado en 2026, un año en el que también ha sido noticia por su comportamiento en eventos públicos, conciertos y por un radical cambio de look, al cortarse el cabello por encima de los hombros.

Fiel a su estilo, Calderón demuestra que sigue apostando por generar conversación, sin importar si esta surge del aplauso o la crítica.