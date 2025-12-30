“No le tenía fe”: Yina Calderón encaró a la pareja de ‘Epa Colombia’ y le dijo la verdad sobre su relación

Yina Calderón es una empresaria y Dj de guaracha, quien se dio a conocer durante su paso por ‘Protagonistas de nuestra de tele’, en donde llamó la atención por sus declaraciones y su manera de relacionarse con sus demás compañeros. La bogotana desde allí se convirtió en una de las personalidades más polémicas por sus constantes diferente con varios influenciadores.

Le puede gustar: Hija de Gustavo Petro se tomó el micrófono y le cantó música popular a su padre en pleno evento

Luego de su paso por ‘La casa de los famosos’, Calderón tuvo que afrontar uno de los golpes más complejos, como lo fue enterarse de que su gran amiga ‘Epa Colombia’ se encontraba en la cárcel, siendo condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, e instigación a delinquir con fines terroristas.

Tal noticia derrumbó a Calderón, sin embargo, ha buscado estar presente en la vida de ‘Epa Colombia’ y aunque no ha podido visitarla, lo cierto es que mantiene estrecho contacto con su pareja, Karol Samantha, quien está al frente del negocio de las keratinas.

Ante de fin de año, Yina y sus hermanas llegaron a los negocios de Daneidy con el fin de seguir promocionado sus keratinas y demás productos, pero la creadora de contenido también aprovechó para destacar el apoyo y según ella, la firmeza que ha tenido Karol, novia de Epa, desde el momento en que fue privada de la libertad:

“Yo no le tenía fe, Colombia tampoco, pero usted ha salido firme con la Epa (...) Yo nunca he conocido una mujer tan firme como usted, a lo bien usted es miuy parada con Epa, ¿cómo ha hecho? No le teníamos fe, pero Karol ha salido firme", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, mientras que las risas por parte de la pareja de ‘Epa Colombia’ no faltaron.

¿Por qué Yina Calderón no ha visitado a ‘Epa Colombia’?

Ante la duda expuesta por parte de los seguidores de Yina Calderón sobre el motivo detrás de no visitar a la empresaria en la cárcel, la creadora de contenido reiteró que ‘Epa Colombia’ no está bien emocionalmente: “No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un ‘reality’ está en una cárcel, lleva ya seis meses.