Posibles participantes para la nueva temporada de MaserChef Celebrity este 2026

MasterChef completó en el 2025, una década de estar al aire, y su versión Celebrity llegó a su séptima entrega, misma que definió a su ganadora en la noche de del 25 de noviembre, con una serie de platillos en las que Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado, dieron todo de sí para ganarse el premio final.

El formato fue transmitido durante más tres meses en el horario prime time, consolidándose así como uno de los favoritos por los televidentes del canal RCN.Sin embargo, los cifras en cuanto a ‘rating’ no terminaron siendo las mejores debido a su competencia Caracol Televisión. Por lo que con la llegada de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, se espera que RCN vuelva a dar la pelea en el rating y logre tener la misma popularidad que la temporada anterior.

¿Qué famosos irían a MasterChef Celebrity 2026?

Tras la culminación del reality de convivencia, una vez más llegaría MasterChef, por lo que el periodista Carlos Ochoa, compartió en sus redes sociales algunas predicciones y preferencias para lo que sería la nueva temporada. La primera en mencionar fue a Lina Tejeiro, que si bien había salido del RCN por su papel protagónico en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, volvería al canal para darle la oportunidad a la cocina.

Otro nombre que entro en la discusión fue el de la famosa actriz Veronica Orozco, quien viene de trabajar con exitosos proyectos de Netflix, entro ellos ‘Simplemente Alicia’, el cual fue producido también por el canal y llegaría ser trasmitida en el mismo durante el 2026. Además de la novela ‘Las de siempre’, en la que volvió a compartir set con Rafael Novoa, siendo una de las parejas favoritas de la ficción.

El siguiente en mencionar fue Emmanuel Restrepo, protagonista de ‘La Primera Vez’ de Netflix y que es bastante recordado por su papel como Carmelo en ‘Rigo’, y que también llegó a hacer parte del equipo de redes de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

“Nuestra querida Brenda de Las muñecas de la mafia, también la vimos en Tres milagros y en un montón de producciones, recientemente en Class 95 y vendrá en La mujer prohibida”, expresó Ochoa al mencionar a la actriz Angelica Blandón. Sus predicciones terminaron con el nombre del actor Sebastián Vega, recordado por su icónico papel como el Baby en ‘A Mano Limpia’.

¿Quién ganó MasterChef Celebrity 2025?

La ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025 fue Violeta Bergonzi, la presentadora de televisión se consagró como la mejor cocinera de la temporada al imponerse en una final muy reñida, que contó únicamente con participantes femeninas.

Violeta cautivó al jurado conformado por Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch con un menú de tres tiempos que rindió homenaje a sus raíces, inspirándose en la tradición de la Semana Santa de Popayán. Su propuesta destacó el impecable equilibrio de sabores, especialmente en su postre, el cual fue un factor determinante para que se llevara el codiciado trofeo y los 200 millones de pesos del premio.