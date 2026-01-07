Verónica Orozco se mostró bastante enamorada en sus redes sociales, ¿quién es el afortunado?

Verónica Orozco Aristizábal es una destacada actriz y cantante colombiana, nacida en Bogotá, quien inició su carrera en televisión a temprana edad en programas como Oki Doki y rápidamente se consolidó como una de las protagonistas de series exitosas en Colombia. Entre sus más recientes proyectos se encuentra ‘La Primera Vez’ y ‘Simplemente Alicia’ como protagonista, ambas producciones de Netflix.

En cuanto a su vida personal, la actriz tiene una hija llamada Violeta que tiene 13 años y que nació de su última relación publica con Juan Sebastián Restrepo. La pareja se conoció en 2011 y mantuvieron una relación de más de 10 años, pero la actriz confirmó en una entrevista que se separó de él hacia el año 2023 o inicios del 2024.

¿Quién es la nueva pareja de la actriz, Verónica Orozco?

No obstante, Orozco le dio una oportunidad al amor y así lo mostró por medio de sus redes sociales, al mostrar su más reciente viaje a Chile. En un carrete de postales de San Pedro de Atacama, Chila, la actriz incluyó una foto de junto a su novio, a quien no se le ve el rostro, pero al que si etiquetó.

El afortunado es Tiago Freire, hombre proveniente de Brasil pero que reside en Colombia que al parecer trabaja con el canal Caracol, y que se encargó de conquistar a la querida actriz. Es la primera vez que se les ve juntos de manera pública y hasta el momento no hay más detalles de su relación.

Verónica Orozco y Rafael Novoa compartirán set en ‘Las de siempre’

El canal RCN hace unos meses anunció la llegada de ‘Las de Siempre’ una historia que retrata, con cercanía y realismo, cómo es reinventarse después de los 40 años. Por lo que como protagonistas tiene a cuatro amigas que se conocieron en la universidad y que, tras años de construir lo que creían era una vida estable, deben enfrentarse a situaciones que las obligan a replantearse todo.

Dentro del elenco se encuentran como protagonistas: Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis. Por supuesto, Rafael Novoa, Carmenza Gómez, Carolina Acevedo, Jair Romero, Iván López y Carolina Sabino.

Al notar que Novoa y Orózco hacen parte de la misma producción, los seguidores del canal expresaron su emoción: “De nuevo tenemos a los mejores protagonistas, Rafael Novoa y Verónica Orozco”, “Un gran elencooooo!! Y ver a Rafael Novoa y Veronica Orozco de nuevo.