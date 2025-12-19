Nicolás de Zubiria recordó como fue el casting para ser jurado de MasterChef: “Yo ni idea de nada”

El chef Nicolás de Zubiría es un reconocido empresario gastronómico, originario de Cartagena, Colombia, que estudió Artes Culinarias y que en el país, es ampliamente conocido por ser uno de los jurados del popular programa de televisión MasterChef, incluyendo las versiones Junior y Celebrity, a partir de su primera temporada en 2015.

Además de su carrera televisiva, es dueño y socio de varios restaurantes de prestigio en Colombia, como NN Food Hall (con una propuesta de ingredientes de la India y otros tipos de comida), Sir Frank (enfocado en comida rápida gourmet con un toque colombiano) y Kong Chinese Bistro.

Hace unos días, el chef recordó cómo fue lograr ser jurado del importante reality, contando que fue llamado a un casting en un restaurante en Chapinero, en donde, frente a una cámara, debía evaluar a una estudiante de gastronomía y su plato. Este consistía en un chocorramo, pero por petición de producción tuvo que destruir el plato con sus comentarios, pero el siguiente estudiante se llevó todo lo positivo, describiéndolo como el mejor porque.

¿Quién es la esposa de Nicolás de Zubiria de MasterChef?

En cuanto a su vida personal, está casado con Daniela Vidal, publicista, escritora e influenciadora caleña sobre temas de cocina. Su historia de amor empezó en 2012 en una fiesta y desde allí, fue imposible para los dos poder separarse. Tanto así, que llevan siete años de casados, con dos hijos, Alessio y Sienna.

En celebración de la especial fecha, ambos pusieron unas algunas fotos antiguas de ellos juntos, junto a ellas la descripción de: “Hoy cumplimos 11 años de casados por lo civil (por la iglesia fue en febrero de 2016). Feliz aniversario amor mío. Que la vida nos dé muchos años para seguir compartiendo juntos y, que sigamos como en la segunda foto. Te amo”