Este es el programa que será el reemplazo de ‘MasterChef Celebrity’, de RCN, tras su gran final, ¿nuevo ‘reality’?

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más famosos del país, pues durante años ha hecho parte de los hogares colombianos, alcanzando así un amplio reconocimiento. Una de sus producciones más famosas es, precisamente, ‘MasterChef Celebrity’ que lleva más de ocho años al aire y ahora su temporada en este 2025 está a punto de llegar a su fin dándole paso a una nueva producción.

La gran final de ‘MasterChef’ se está llevando a cabo con Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino, donde sola una se llevará el premio de los 200 millones de pesos, siendo el equipo de jurados conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes tendrán última decisión.

El formato fue transmitido durante más tres meses en el horario prime time, consolidándose así como uno de los favoritos por los televidentes del canal RCN. Sin embargo, los cifras en cuanto a ‘rating’ no terminaron siendo las mejores debido a su competencia Caracol Televisión.

¿Cuál es el programa reemplazo de ‘MasterChef Celebrity’?

La final de ‘MasterChef Celebrity’ se daría este 25 de noviembre, luego de dos capítulos en el que las cuatro finalistas se enfrentaron a este reto final. Tras su gran final, el Canal RCN le dará paso a la telenovela ‘La sustituta’, protagonizada por Geraldine Zivic, Majida Issa, Juan Fernando Sánchez, Julián Román, entre otros.

Esta producción entrelaza la historia de tres mujeres en las que sus vidas darán giros inesperados y profundos que llamarán la atención de los televidentes. Cabe resaltar que esta producción meses atrás fue lanzada a través de la plataforma Vix y ahora llega a formar parte de las noches del Canal RCN, esperando que logre ser todo un éxito y los números en cuanto a ‘rating’ sean mucho mejores para el canal.