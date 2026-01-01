Marcelo Cezán le dijo adiós a Colombia para cumplir un nuevo sueño, ¿de qué se trata?

Marcelo Cezán es una de las figuras más reconocidas en la esfera del entretenimiento debido a su amplia experiencia como presentador, actor y cantante, pues desde hace varios años hace parte del programa ‘Bravíssimo’ de City TV, además de su participación en telenovelas como ‘Doña bella’, Amor sincero’, ‘Do, re, millones’ y seguirá haciendo parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, donde logró ganarse el cariño de los televidentes junto a Carla Giraldo.

Si bien, Cezán no suele ser muy activo en sus redes sociales, lo cierto es que caso opuesto ocurre con su pareja, Michelle Gutty, quien suele compartir varios detalles de sus nuevos proyectos y también uno que otro detalle de su vida privada.

Desde hace varios días la pareja mostró que se encuentra alejada de Colombia, disfrutando así de sus vacaciones en familia, donde quien más ha aprovechado ha sido su hijo, Fabricio, en los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, Gutty dejó varios de los momentos que han podido compartir, entre nieve, chocolate y música, demostrando así el amor que se tienen y lo mucho que disfrutan la temporada de Navidad y Año Nuevo: "Creo que el mejor regalo para Fabri siempre será viajar juntos (...) En Big Bear todas las mañanas salíamos muertos del frío, pero no saben la felicidad de conocer algo nuevo juntos, de sentir a Fabricio enamorado de este viaje y de volverse cada día más independiente. Nos hemos disfrutado cada segundo de este viaje“, fueron las declaraciones expuestas por parte de la esposa de Marcelo Cezán añadiendo algunas imágenes de los momentos vividos.

Hasta el momento se desconoce si Michelle realizará sus estudios desde Estados Unidos durante un tiempo y esto tendría que ver con el motivo de su viaje, o si, por el contrario, simplemente el país elegido se trató de una coincidencia.

¿Por qué la esposa de Marcelo Cezán se iría de Colombia?

Michell Gutty, logró alcanzar media beca en AMDA (The American Musical and Dramatic Academy) en los Ángeles y aunque en principio ella decidió tomarla de manera virtual, le pidieron presencialidad, lo que trajo consigo que se sentara para habar con su esposo, Marcelo y su hijo Fabricio, quienes la habrían apoyado en medio de este nuevo y soñado proyecto, obtenido gracias al talento con el que cuenta.

Es decir, que la presencialidad traería consigo que sus estudios tengan una duración de dos años, mientras que de manera virtual tardía alrededor de cuatro años. Lo que quiere decir que su hijo seguirá con sus estudios virtuales, Marcelo con sus diferentes roles en Colombia, buscando visitar a Michelle constantemente, sin embargo, se desconoce la fecha exacta en la que se daría esta situación.