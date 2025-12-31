“Es un duelo, es una muerte:” Reconocida actriz habló de su separación tras 17 años de matrimonio

Marcela Carvajal es una de las actrices más respetadas y versátiles de la industria del entretenimiento en Colombia, con una trayectoria que abarca más de tres décadas en la televisión, el cine y el teatro. Reconocida por su rigor actoral y su capacidad para transitar entre el drama y la comedia, Carvajal ha dado vida a personajes icónicos. Además de su faceta frente a las cámaras, se ha destacado como directora y pedagoga, consolidándose como una figura integral que influye tanto en la ejecución artística como en la formación de nuevos talentos.

Si bien, desde hace un tiempo Carvajal se encontraba alejada de Colombia, llevando a cabo nuevos proyectos, hace pocas semanas estuvo haciendo parte del pódcast de Vanessa de la Torre, ‘Geniales y mayores que yo’, donde se encargó de revelar detalles de cómo lleva su separación tras 17 años de matrimonio:

“Es un duelo, es una muerte, es la muerte de una etapa, de una rutina, de un sueño, de un plan y hay que vivirlo. Mi duelo ha sido un poquito complicado porque vivíamos juntos en Los Ángeles y digamos que éramos un núcleo familiar en una ciudad extraña, pues no es tan fácil como tú allá y yo acá.

Entonces yo creo que este movimiento que estoy haciendo geográficamente es para hacer un duelo más sano, más real y concreto, por el bien para todos (...) Yo creo que nos dimos cuenta de que como pareja no funcionaba, como familia funcionaba, como papá y mamá estamos de acuerdo en muchas cosas, en eso coincidimos, pero como pareja no (...) Porque voy a mantener algo que ya sabe que no funciona, por ejemplo para mis hijas mujeres no importa (...) La vida no se acaba hasta que te mueres“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marcela Carvajal.

¿Quién es el exesposo de Marcela Carvajal?

El exesposo de Marcela Carvajal es Alberto Gaitán, un reconocido entrenador físico y empresario del sector fitness con quien la actriz mantuvo una relación de más de 17 años. Gaitán ha sido una figura fundamental en la vida de la bogotana, siendo el padre de sus dos hijas, Crystal y Luciana, y el principal impulsor del estilo de vida saludable y aventurero que ella adoptó en la última década.

La expareja fue tendencia tras confirmar su separación en abril de 2025, una decisión que ambos describieron como un proceso maduro para transformar su vínculo. Actualmente, aunque ya no son pareja sentimental, mantienen una relación cercana como coequiperos en la crianza de sus hijas en Los Ángeles, California.