Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’, se sinceró sobre su relación con Marcelo Cezán tras meses de trabajo

Carla Giraldo es una reconocida actriz y presentadora, teniendo sus inicios en la televisión a temprana edad, siendo especialmente recordada por su papel protagónico en la telenovela ‘Me Llaman Lolita’, en compañía de Marcelo Cezán, con quien volvió a trabajar después de más de 15 años. Ahora, junto haciendo parte de ‘La casa de los famosos’ como presentadores principales del ‘reality’ del Canal RCN.

La paisa terminó siendo toda una sorpresa para los televidentes durante la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, teniendo en cuenta que se había dado a conocer como presentadora, siendo este un nuevo rol para su carrera. Pero más allá de incursionar en la presentación, lo que llamó la atención fue su mala relación con Cristina Hurtado, otra de las presentadoras de la primera versión.

Aunque se pensó que el Canal RCN mantendría a Carla y Cristina, quienes, al parecer, habían hecho las pases, esta situación no se dio, pues el lugar de Hurtado fue ocupado por Marcelo Cezán y si bien al aire el cariño entre ellos termina siendo más que evidente y ahora en medio de una entrevista de Carla Giraldo para el proyecto de Juliana Velásquez, ‘Flores de primavera’, la actriz se refirió a este tema:

“En este medio lo más importante es ser generoso, cuando eres generoso todos logran brillar (…) lo más lindo de trabajar con Marce es su generosidad, su amor, su paciencia, porque también tiene paciencia para trabajar conmigo, obviamente. Su disciplina, porque además es un hombre que los fines de semana está en un programa matutino y por la noche está en el mío, entonces es como no te cansas.

Y me dice no me canso porque Dios me da la fuerza y yo le digo wow te admiro demasiado y lo admiro demasiado porque además es papá, es un gran esposo, es un gran amigo, o sea ese hombre hace todos sus papeles excelentemente bien, los desempeña muy bien y tenerlo en ‘La casa de los famosos’ para mí ha sido encontrar la dupla perfecta, encontrar un partner que realmente juega conmigo porque a nosotros nos toca jugar con los concursantes", fueron las declaraciones de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’.

¿Quién es el nuevo novio de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

Luego de su separación de Mauricio Fonnegra, se confirmó un nuevo noviazgo con Roberto Asis, un fotógrafo y modelo cartagenero, con quien llevan varios meses de relación, viajando a algunos lugares y por ende, siendo un apoyo en conjunto para cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.