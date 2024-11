Marcelo Cezán saldrá de Colombia en diciembre; este país lo recibirá a él y su familia

Hablar del mundo de la presentación de televisión en Colombia , es hacer un apartado en la carrera de Édgar Alfredo Gómez Menicagli, más conocido como Marcelo Cezán, hombre que ha pasado por reconocidos formatos como ‘Braví ssimo’ de City TV, y ‘Do Re Millones’ de la casa Caracol. Durante los últimos días el nombre de Cezán ha sonado fuertemente para ser uno de los nuevos talentos de RCN, algo que podría esperar un poco, ya que el caleño saldrá del país por una emotiva razón.

A sus 53 años, Marcelo sigue ‘camellando’ fuertemente para llegar a los hogares colombianos con su talento, pensamiento que no solo lo ha llevado a brillar en la TV, también lo ha hecho resaltar en la radio con su labor en la emisora ‘Bésame’. Pero a estos trabajos se le sumaría el ser el nuevo presentador de ‘La Casa de los Famosos’, reemplazando a Cristina Hurtado en esta función; noticia que fue revelada por una eminencia del entretenimiento, ‘El Gortdito’ Ariel Osorio, hombre que aseguró en ‘La Corona TV’, que el nacido en la sucursal del cielo ya tiene contrato firmado.

Pero él no es el único en llevar la ‘papita’ a la casa y conseguir nuevas oportunidades laborales, ya que su esposa, Michelle Gutiérrez, salió de territorio cafetero para aterrizar en El Salvador, para laborar en la Alcaldía de Santa Tecla, algo que llevará a Cezán a hacer un esfuerzo y viajar junto a su hijo para visitar a su amada:

“Es un tema artístico importante; estamos negociando y finalmente vamos a trabajar allá, bastante tiempo en esta temporada navideña. (...) Me voy mucho tiempo, hasta enero. (...) Vine para ultimar detalles y para dejar cosas que tenía que dejar acá ya listas y hechas. Para los que preguntan por mi hijo y mi esposo, ellos me apoyan 100% y de todas maneras me voy a hacer dos ‘viajecitos exprés’ a finales de noviembre para venir a verlos. (...) Ellos se van el 22 de diciembre a estar en El Salvador conmigo, hasta el 5 de enero”, expresó Gutiérrez.