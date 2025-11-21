Esposa de Marcelo Cezán confirmó la hospitalización de su hijo y esta es la razón

Uno de los presentadores más famosos en la industria del entretenimiento es Marcelo Cezán, quien desde hace varios años ha construido una amplia carrera destacándose en diversas producciones como presentador y actor. Actualmente, forma parte de ‘La casa de los famosos’ y también de ‘Bravissímo’ de CityTV, buscando dividir sus tiempos de la mejor manera posible para disfrutar junto a su esposa, Michelle Gutty y su hijo, Fabricio.

Si bien, son pocos los detalles que Cezán suele compartir a través de sus redes sociales, lo cierto es que una situación opuesta ocurre con su esposa, Michelle Gutty, actriz, coach de acentos y bailarina, quien es bastante activa en las plataformas.

Sin embargo, durante su más reciente aparición, la esposa de Marcelo Cezán preocupó a sus fanáticos luego de que compartiera un video de su pequeño hijo en el hospital, dando a conocer el motivo de salud que lo llevó hasta allí.

“Con este muchacho me encontré yo, dizque enfermito. Llegué de trabajar y vean, pero nada grave, todos tranquilos se llama adenitis mesentérica porque como el muchacho se come la cobija, el saco, se muerde las uñas, siempre tiene que tener algo en la boca, el control del televisor, pues hasta que le dio (…) Vine a relevar al papá porque tenía que ir a trabajar (…) Los pormenores van así (...)

Frente a él mi mejor sonrisa para darle todo el ánimo… pero como explicarles lo que uno de mamá siente cuando está lejos y pasan estas cosas. Afortunadamente, tiene al mejor papá del mundo, mundial, Marcelo Cezán“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Michelle Gutty.

Michelle Gutty Captura de pantalla redes sociales de Michelle Gutty

¿Qué es la adenitis mesentérica?

De acuerdo con la información compartida por la Asociación Española de Pediatría, la adenitis mesentérica es una inflamación de los ganglios linfáticos del intestino, que afecta a niños mayores de 3 años y adolescentes.

Los ganglios linfáticos se encuentran repartidos por todo el cuerpo y son uno de los principales órganos de defensa (sistema inmune). Tienen un papel fundamental ayudando al cuerpo a combatir infecciones. Funcionan como filtros, atrapan virus, bacterias y otras causas de enfermedades antes de que puedan infectar otras partes del cuerpo.