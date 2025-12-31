Figuras de querido programa de RCN generaron indignación tras asegurar que “los hombres son desechables”

El Canal RCN se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes en el país debido a la amplia audiencia con la que cuenta desde hace más de 20 años. Aunque con el paso del tiempo ha atravesado por diferentes cambios, varias de sus figuras han sabido quedarse en el corazón de los colombianos, siendo el caso de uno de sus nuevos programas como lo es ‘Qué hay pa’ dañar’.

Hace varios meses RCN estrenó su App, donde los televidentes han podido disfrutar de diferentes producciones a solo un clic, contando con una amplia gama. Allí, también le dio paso a la producción ‘Qué hay pa’ dañar’, que está presente durante los cinco días de la semana acompañado por Valentina Taguado y Johanna Velandia, esto después de la renuncia de Hassam tras presentar algunos problemas de salud.

En varias de sus transmisiones cuentan con diferentes invitados, quienes relatan algunas situaciones de sus vidas o también dan a conocer sus diferentes proyectos. Mientras que en otras apariciones, las locutoras se encargan de exponer sus propias experiencias y por ende, dar su opinión sobre algunas de las situaciones que se presentan y en medio de una de las más recientes generaron polémica por sus declaraciones:

“Los hombres son desechables. Ya no hay hombres y si usted lo encuentra toca que lo orine (...) Busqué uno lindo y le dije que estoy embarazada y me creyó, lo voy a tener pronto, quedé embarazada de una. No mentiras, pero si uno tiene que mirar como hace porque la calle está muy dura...”, añadió Johanna Velandia.

“Yo siento que ya no hay hombres, Johanna, cacorros (...) Toca casarse de uno, ay, es que estoy probando, probando ni chimba (...) Johanna, no de verdad, yo volteé a mirar a mi alrededor no sé si es mi subconsciente o qué carajos, pero yo solo veo viejas, solteras, ennoviadas, lo que sea, pero viejas, yo hombres no veo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Valentina Taguado.

Ante el hecho, la serie de comentarios no faltaron, causando así una evidente molestia a través de las redes sociales: “Por ser como son, están solas”, “Y van y nos preguntan y nosotras las llenamos de elogios y detalles”, “Si hay hombres, pero no para mujeres como estas”.