Fuertes críticas a presentadora de RCN por viajar a Israel tras el conflicto con Gaza

La creadora de contenido colombiana Kika Nieto. influencer y Mujeres sin filtros, se convirtió en tendencia luego de compartir en sus redes sociales detalles de su reciente viaje a Israel, realizado en medio de las tensiones que continúan entre ese país y Palestina en la Franja de Gaza.

A través de una publicación en Instagram, Nieto afirmó que su recorrido ha sido “un viaje lleno de lecciones inolvidables” y que decidió esperar varios días antes de compartir sus reflexiones para evitar, según dijo, “debates políticos de odio desmedido”. La influencer señaló que su propósito principal era cumplir un sueño personal: visitar Jerusalén y Tierra Santa, lugares de significado espiritual para ella.

Sin embargo, su publicación desató una fuerte reacción. Algunos usuarios cuestionaron el hecho de hacer turismo en un territorio atravesado por un conflicto militar activo y un profundo drama humanitario. También señalaron que el viaje habría sido patrocinado por la embajada de Israel, lo que para varios internautas le da una carga política al mensaje compartido.

“Ese ‘viaje soñado’ patrocinado por la embajada de Israel dice más que cualquier discurso de neutralidad”, escribió una usuaria en los comentarios, donde se acusó a Nieto de aparentar imparcialidad mientras ignoraba la situación en Gaza.

Además, circularon críticas por videos de la influencer disfrutando de una fiesta durante la estadía, lo que algunos interpretaron como indiferencia frente a la crisis humanitaria.

No obstante, un sector de sus seguidores defendió su decisión, asegurando que Nieto no ha tomado partido político y simplemente se encontraba cumpliendo un sueño significativo en su vida.

“Ella no ha hecho nada malo. Solo estaba cumpliendo un sueño”, comentó una seguidora, enfatizando que la creadora de contenido siempre ha mostrado sensibilidad religiosa y emocional.

El viaje no solo incluyó a Kika Nieto, sino también a otras figuras mediáticas colombianas como Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodríguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía y Pedro José Pallares, entre otros. En todos los casos, las reacciones fueron similares: apoyo y críticas divididas en sus redes.

Algunas voces en redes sociales, especialmente creadoras digitales, han ido más allá y han catalogado la invitación a los influenciadores como una posible “estrategia de soft power”, es decir, una forma de influir en la opinión pública internacional mediante experiencias culturales y emocionales, más que a través de discursos políticos directos.

Hasta el momento, Nieto no ha respondido directamente a las críticas, pero sí ha insistido en que su intención fue espiritual y personal, no política.