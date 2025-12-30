“Ni un voto por la izquierda comunista”: Sebastián Caicedo aseguró que Colombia entró en cuidados intensivos con Petro

Sebastián Caicedo es un actor que desde hace varios años se ha destacado en la industria del entretenimiento desde su rol en diferentes producciones colombianas, las cuales con el paso del tiempo la llevaron a internacionalizar su carrera en países como México. En cuanto a su vida personal, el caleño dio de que hablar por su relación de 13 años con Carmen Villalobos, también actriz, sin embargo, para el año 2022 confirmaron su separación y actualmente ambos se encuentran en nuevas etapas de sus vidas.

Si bien, desde hace varios años Caicedo se ha destacado como actor, lo cierto es que a través de sus redes sociales termina siendo bastante activo compartiendo algunos detalles de sus nuevos proyectos, pero también de sus posturas políticas, pues desde hace un tiempo ha demostrado su descontento con Gustavo Petro y quienes siguen sus ideales.

Hace pocos días el presidente dio a conocer el aumento del salario mínimo para el 2026, noticia que generó varias reacciones, pues será de $2.000.000, representando así un aumento superior al 23% teniendo en cuenta el 2025.

Una de las figuras de la farándula nacional que no se quedó callada fue, precisamente, Sebastián Caicedo, quien aseguró: “Entro en cuidado intensivo nuestra amada Colombia y lastimosamente los incautos lo entenderán cuando sea demasiado tarde. Queda la esperanza puesta en que sepamos votar en las próximas elecciones y que no se las roben. Ni un voto por la izquierda comunista y populista”.

Ante el hecho fueron varias las reacciones expuestas por parte de los usuarios de la red social ‘X’, tanto en contra como a favor del actor, pues no es la primera vez que se refiere de manera contundente al mandatario.

La esposa de Sebastián Caicedo, expareja de Carmen Villalobos, es Juliana Diez, una empresaria paisa, quien cuenta con un fructifero negocio de venta de ropa que ha tenido un crecimiento más que evidente, ya que está presente en diferentes ciudades de Colombia, bajo la marca ‘Navissi’. Sin dejar de lado que la mujer fue pieza clave para que el actor le diera paso a su marca de productos capilares, pues Juliana contaba con los conocimientos necesarios sobre esta.