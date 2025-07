Astrólogo que predijo la culpabilidad de Uribe fue amenazado de muerte

El pasado 28 de julio, la juez Sandra Heredia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de soborno en actuación penal y fraude procesal. A pesar de la ardua jornada en la lectura del fallo, días antes, el astrólogo Daniel Daza, en entrevista con la emisora La Kalle ya había predicho la culpabilidad y posible privación de la libertad del exmandatario.

Astrólogo que predijo la culpabilidad de Uribe denunció amenazas en su contra

“Yo ya había dicho meses atrás qué en el 2024 las piernas tendrían que temblarle. Tiene que ver mucho con que muchas cosas van a salir a la luz, yél va a comenzar a tener una persecusión política tan fuerte, que puede terminar literalmente en la cárcel, o en temas que tienen que ver con extradición, y eso se le queda hasta que la muerte los separe, y todavía le quedan buenos años por delante,dando a entender que por primera vez en su vida, se le está activando la casa 12, que es la casa de la cárcel”, mencionó en su momento.

Pero debido a que acertó en su predicción, Daniel volvió a tomarse las redes sociales para hablar sobre las amenazas que atentan contra su vida en las últimas horas: “Lastimosamente, ya he comenzado a recibir amenazas de muchas personas, y comentarios no tan agradables. Quiero dejar un mensaje de unidad, y es que yo no trabajo desde sectarismos ni desde corrientes políticas, no me interesa, no vivo de ningún político, ninguno me paga. Hay que seguir trabajando, pero llamo a la calma, y que podamos estar tranquilos y en paz”.

Asimismo, mencionó las acciones que tomará luego de recibir estas amenazas, dejando claro que: “Lastimosamente, hemos decidido con mi equipo de trabajo, salir del país para poder resguardar unos días, mi integridad y mi seguridad para que no suceda nada malo”.