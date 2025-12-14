Abelardo De La Espriella aseguró que en su gobierno no tendrá “embajadores que hablen paja” y busca es que sean vendedores de los productos colombianos

Abelardo De la Espriella, precandidato a la presidencia de Colombia.

Abelardo De la Espriella, precandidato presidencial, dijo que busca embajadores que vendan los productos colombianos

El abogado y precandidato presidencial Abelardo De La Espriella a través de una entrevista planteó un cambio de fondo en el modelo de diplomacia colombiana al asegurar que, en un eventual gobierno suyo, los embajadores no tendrán un rol protocolario, sino que tendrán una función estrictamente comercial para vender los productos colombianos.

“En mi gobierno no va a haber embajadores dedicados a hablar paja, a coctelillos y a tomar trago. Yo necesito gente que sepa vender”, afirmó De La Espriella.

De La Espriella aseguró que buscará embajadores que sepan vender y que les medirá los resultados

Según dijo, los embajadores de Colombia deberán tener capacidades comerciales concretas, “necesito gente que sepa vender petróleo, que sepa vender esmeraldas, que sepa vender cacao, que sepa vender en general todos los productos colombianos”, señaló.

El precandidato fue enfático en que la permanencia de los embajadores dependerá de su desempeño ya que dijo que “les voy a tener una tablita. El que no me venda, va para afuera. Yo no necesito embajadores, necesito agentes comerciales”.

De La Espriella cuestionó el actual modelo de funcionamiento de las embajadas y considera que muchas se han convertido en espacios de representación sin resultados.

“Aquí se acabaron las embajadas para tomarse fotos y andar mariposeando, gastando plata que no hay”, dijo-

En esa línea, insistió en que los embajadores deberán asumir un rol al de los directivos del sector privado.

“Yo necesito embajadores empresarios que me vayan a vender productos colombianos. Como los gerentes de compañía o los gerentes de banco, les voy a hacer una medición y un seguimiento a su gestión, con metas y objetivos”, explicó.

De La Espriella aseguró que su propuesta busca generar impactos directos en la economía nacional, “necesito embajadores que sean buenos vendedores para llevar los productos de nuestra patria a todos los rincones del mundo y vender, vender y vender, para generar riqueza, más trabajo, más progreso y más desarrollo”.