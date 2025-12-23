Yina Calderón arremetió contra la expareja de Epa Colombia y destapó la millonaria suma que le quitó a la empresaria

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento que hacen parte de la parrilla de contenidos del Canal RCN y que dentro de pocas semanas llegará a las noches colombianas, acompañado de un nuevo grupo de participantes, quienes se encargarán de convivir en una misma casa y el público será quien decida quienes avanzan dentro de la competencia y por ende, quien se lleva el premio de los 400 millones de pesos.

Durante la pasada temporada quien logró destacarse fue Yina Calderón, empresaria y creadora de contenido. Sin embargo, mientras que estuvo dentro de ‘La casa de los famosos’, su gran amiga ‘Epa Colombia’ fue capturada y por ende, condenada a cinco años de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Tal noticia afectó en gran medida a Calderón, quien desde aquel momento le ha reiterado su apoyo a Daneidy Barrera y a su familia. Sin embargo, hace algunos días la expareja de ‘Epa Colombia’, Diana Celis, se refirió a su unión con la empresaria de la keratinas. La futbolista resaltó que Karol Samantha, actual pareja de ‘Epa’ le puso varias restricciones con respecto a su relación con Celis, buscando que no exista ningún tipo de encuentros entre ellas.

"“Parce, no, es que ni siquiera la dejan ser mi amiga. La Karol le tiene prohibido jajaja. Mentiritis (...) yo creo que ella no tendría cara para hablarme. Con todas esas mentiras y esas calumnias que dijo, me daría hasta vergüenza”, fueron las declaraciones expuestas por Diana Celis, expareja de ‘Epa Colombia’.

Días después, Yina Calderón no dudó en referirse a este tema a través de su programa y por supuesto, defendiendo a su amiga ‘Epa Colombia’, dejando claro que Celis también cometió algunos errores: “Me parece que Diana Celis es una acostada o una arrecostada como ustedes le quieran decir, que yo no sé por qué está nombrando a ‘Epa Colombia’ en sus historias, en sus autopreguntas porque no tiene por qué responder nada de ‘Epa Colombia’, porque estaba con ella cuando cometió el error del TransMilenio y la dejó tirada, porque ni siquiera un mensaje de aliento ahorita que ella está detenida.

La única persona que ha estado con ella es las buenas y en las malas en su actual pareja, Karol Samantha, porque si alguien se ha puesto la 10 es Karol apoyando a ‘Epa’ con sus keratinas (…) A usted no le sirvió sacarle más de 2 mil millones porque yo vi las consignaciones, usted cree que va a tener una amistad después de que la sacó más de 2 millones sumándole propiedades que porque había compartido tiempo con ella, no sea canalla, atrevida, cínica, usted misma se encargó de que ‘Epa Colombia’ la sacara de su vida", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón.