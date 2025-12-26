Hija de Gustavo Petro se tomó el micrófono y le cantó música popular a su padre en pleno evento

Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia, quien está próximo a dejar su mandato, sin embargo, a lo largo de más de tres años y medio ha sido blanco de fuertes polémicas, pero también de apoyo por parte de sus fanáticos. Sin embargo, quienes tampoco pasan desapercibidos son sus hijos y esta ocasión, su hija menor, Antonella, fruto de su unión con Verónica Alcocer, fue quien llamó la atención al mostrar su talento como artista.

La hija de Gustavo Petro estaría sobre sus 17 años de edad, motivo por el cual mantiene un bajo perfil cuando de redes sociales se trata, sin embargo, si se ha encargado de mostrar algunos detalles de su vida.

En las últimas horas, se ha viralizado un video en el que Antonella, la hija de Gustavo Petro, se encuentra compartiendo con su padre, pero también con otras personas, al parecer, durante el encuentro con habitantes de calle. En medio del mismo, la música también fue la protagonista, a tal punto que Antonella terminó cantando ‘Mamá perdón’, una canción de Jhon Alex Castaño, famoso artista de música popular, sellando este momento con un beso en la mejilla a su padre, demostrando así el amor que se tienen.

En cuestión de minutos, el respectivo video recibió varias reacciones entre ellas: “Qué bien Antonella, felicitaciones, con su pueblo y el presidente de Colombia”, “Qué bella”, “Le cantó la canción al papá y le dijo bandido en la cara”, “Linda, digna hija del presidente”, “Ningún show podrá tapar sus vínculos”.

¿Cuál es la enfermedad que padece la hija de Gustavo Petro?

En medio de un video, a través de su cuenta de Instagram, Sofía Petro aseguró que padece en la enfermedad de endometriosis, “Hola, estoy en mis días y usualmente cuando estoy en mis días tengo mucha inflamación y me duele mucho todo. Porque tengo endometriosis, muchas veces no es diagnosticada, pero si te duele mucho tu menstruación, eres muy irregular y tienes algunos de estos síntomas, es bueno que te revises (…) Para estos días uso calzones menstruales que son mi salvación”.

