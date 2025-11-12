Novia de ‘Epa Colombia’ habló de la decisión que tomó con el caso de la empresaria, “aferrados a la oración”

Daneidy Barrera Rojas, conocida en plataformas digitales como ‘Epa Colombia’ es una empresaria y creadora de contenido, quien saltó a la fama bajo la canción que su misma nombre y encargándose de dar de que hablar en las redes sociales. Aunque desde hace un tiempo se dedicó a su rol como empresaria, convirtiéndose en la reina de la keratinas. Sin embargo, sus líos legales desde hace varios la tienen privada de la libertad.

Le puede gustar: Marbelle mostró su talento en la composición con canción para Gustavo Petro; le piden convertirla en villancico

El pasado 27 de enero la vida le dio un giro de ‘Epa Colombia’ luego de que fuera capturada por la Fiscalía en uno de sus negocios en Bogotá. En medio de lágrimas, la creadora de contenido fue detenida y lleva al bunker de la fiscalía y allí se conocieron los delitos por los que fue imputada, tratándose de daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, contando con una condena de cinco años y tres meses de prisión.

Luego de varios meses estando recluida en la cárcel El buen pastor, ‘Epa Colombia’ fue llevada a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá, donde actualmente cumple su condena, sin embargo, quien está a cargo de sus negocios es precisamente, su pareja, Karol Samantha, con quien ya lleva un buen tiempo de relación y le dio la bienvenida a su hija, Daphne Samara.

En medio de una dinámica de preguntas y por ende, buscando hacer promoción a los productos de ‘Epa Colombia’, Karol Samantha buscó estar mucho más cerca de sus seguidores y ante la duda sobre cómo avanza el proceso judicial de la creadora de contenido indicó: “Gracias a ti y a cada una de las personas que en esta cajita de preguntas le han dejado tantos mensajes de amor, cariño y apoyo a Dane. A estas alturas, después de casi 11 meses, yo he preferido ser prudente y no manifestar absolutamente nada de como va el caso de Dane, simplemente todos los días aferrados a la oración, decretando que ella pronto pueda estar con nosotros, su familia, con su hija, esperando el milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe”.

¿Por qué Yina Calderón no ha visitado a ‘Epa Colombia’ en la cárcel ‘El buen pastor’?

Ante la duda expuesta por parte de los seguidores de Yina Calderón sobre el motivo detrás de no visitar a la empresaria en la cárcel, la creadora de contenido reiteró que ‘Epa Colombia’ no está bien emocionalmente: “No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un ‘reality’ está en una cárcel, lleva ya seis meses