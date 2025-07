Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, confesó por qué no ha visitado a ‘Epa Colombia’ en la cárcel

Yina Calderón es una reconocida influencer quien ha hecho parte de dos ‘realities’ del Canal RCN como lo son ‘Protagonistas de nuestra tele’ y ‘La casa de los famosos’ que le permitió adquirir una amplia visibilidad e incluso el cariño de los televidentes. Tras salir del programa ha estado enfocada en su recuperación tras compleja cirugía y también en sus próximos proyectos, sin olvidarse de su gran amiga, ‘Epa Colombia’.

Semanas después de que Yina ingresara a ‘La casa de los famosos’, ‘Epa Colombia’ recibió orden de captura y posteriormente fue enviada a la cárcel ‘El Buen pastor’ con una condena de cinco años y tres meses, noticia que no fue fácil de asimilar tanto para ella como para su familia.

Por dinámicas del ‘reality’, Calderón no se enteró de lo ocurrido, sin embargo, se extrañaba de que Daneidy no le gritara a las afuera del canal. Luego de varios meses en competencia, Yina se enteró de que ‘Epa Colombia’ estaba privada de su libertad, siendo bastante difícil para ella, pues reiteró que se trataba de una de sus pocas amigas y siente que no es justo, lo vive actualmente.

Si bien, este hecho se dio hace ya varias semanas, lo cierto es que la creadora de contenido regresó al Canal RCN, específicamente a ‘Buen día, Colombia’ para referirse a sus nuevos proyectos y también cómo ha cambiado su vida luego de ser parte del ‘reality’.

Pero, también, el motivo detrás de no haber visitado a ‘Epa Colombia’ en la cárcel ‘El buen pastor’, donde reiteró que la empresaria no está bien emocionalmente: “No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un ‘reality’ está en una cárcel, lleva ya seis meses. Cumpleaños la otra semana vamos a ir a llevarle unos mariachis afuera de la cárcel por allá en una esquina a ver si nos dejan tirarle unos globos.

La situación de ella es compleja, amigos, pero hay cosas que es mejor no tratar tanto, porque hay un trasfondo. Yo no he hablado con ella, he hablado con su esposa y esperar que salga, no está tan fácil. Ella sabe que la quiero mucho, que la nombro casi siempre, porque prometí mantenerla vigente hasta que ella saliera y lo voy a cumplir", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón.

¿Cuál fue la cirugía a la que se sometió Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’?

Yina Calderón, al salir de ‘La Casa de los Famosos’, tuvo que someterse a una cirugía de retiro de biopolímeros debido a complicaciones de salud. Según su cirujano y ella misma, se le había formado una masa, casi como un tumor, en su cuerpo a causa de estas sustancias. La situación era delicada y ella misma confesó que estaba “muriendo en vida” por el dolor que sentía.