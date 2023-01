“Me causa fastidio” Yina Calderón confesó porque le caen mal Paola Jara y su relación con Jessi Uribe

Yina Calderón se ha convertido en una de las personas más seguidas en las redes sociales, y no precisamente porque el contenido que publica sea de gran aporte para quienes la siguen, sino porque hay quienes están pendientes para ver que nueva polémica desata con sus comentarios o acciones. La generadora de contenidos, DJ y empresaria, es recordada recientemente por la publicación del cover de la canción ‘Como duele el frío’, un video grabado en la llamada zona de tolerancia de Bogotá, lo que la hizo recibir muchas criticas por su apariencia.

La huilense es noticia todas las semanas por sus declaraciones, en este ocasión por la relación que tiene con Paola Jara y su pareja Jessi Uribe, los dos contantes de música popular, con ellos es públicamente sabido que no se llevan bien y se han tirado una que otra puya de lado y lado, lo que no está claro es, qué fue lo que pasó entre ellos para que las cosas sean así.

Las razones que hacen que Yina no se pase a Paola

Calderón fue invitada a la emisora Tropicana y allí por primera vez según declaró ella dijo “les voy a contar una exclusiva”, por lo que contó por primera vez públicamente cual es la razón para que Paola le caiga tan mal. “Yo iba a las peluquerías del ‘Rey’ y encontraba a esta señora Sandra (expareja de Jessi), llorando, porque ‘El Rey’ le hacía el pelo a Sandra Barrios. Y yo: ¿Mamita, usted por qué chilla?”.

“Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha (Paola) le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo y ella, con los hijos, en la casa. Perdónenme, pero es la verdad. Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad”. Finalmente sentenció diciendo “Vi a esa mujer (Sandra) llorando y vuelta mi... me pongo a pensar; Si yo tuviera cuatro hijos, estoy con un ‘man’ en las buenas y en las malas, viene otra y ella sabía que era casado. Me chocan las mujeres así”.