“Cristiana y se viste así”: Jessica Cediel estalló contra sus críticos y aseguró que la juzgan por ser cristiana

Jessica Cediel a sus 42 años ha logrado destacarse como presentadora, modelo y actriz, destacándose en programas como ‘Muy buenos días’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, ‘La Descarga’, entre otros, donde logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma y sencillez. Sin embargo, la bogotana también ha sido blanco de críticas por sus bailes en redes sociales.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “Estoy esperando un hombre de Dios”, Jessica Cediel sobre su soltería

Cediel más allá de los diferentes proyectos con los que cuenta, ha buscado ser muy activa a través de sus redes sociales, mostrando no solo su faceta profesional, sino también personal, pues suele compartir varios detalles de su vida y la importancia que tiene Dios en su vida, resaltando los milagros que ha vivido y también los versículos más especiales para ella.

También en sus redes Cediel deja ver su lado más sensual compartiendo varios videos de sus mejores movimientos, lo que ha traído consigo una serie de críticas por parte de sus seguidores, pues aseguran que algunas veces habla de Dios y de la religión para posteriormente mostrar una faceta completamente opuesta.

En medio de una de sus más recientes publicaciones, la presentadora aprovechó para bailar una famosa canción de Romeo Santos en la que figuró como modelo como lo es ‘Imitadora’. Jessica se dejó ver luciendo un vestido blanco que acentuó su figura, además de añadir algunos de los clips de este especial proyecto.

Sin embargo, horas más tarde la bogotana sorprendió con sus declaraciones por medio de sus historias de Instagram, donde reiteró “Paso a agradecerles el amor y cariño, también responderles una que otra duda. Últimamente, muchas personas han estado muy sorprendidas en cuanto a mi celibato, mi fe y la relación que tengo con el señor, hay gente que piensa que porque uno tiene una relación muy fuerte con el padre amado tiene que cambiar completamente y no es así.

La relación que yo tengo con mi padre amado absolutamente nadie me la puede quitar y es algo que yo he construido a lo largo de mi vida, sino que últimamente se los estoy compartiendo mucho más (...) Usted habla de Dios y va a ser señalado, se le cayó un tornillo, a burlarse y eso los cristianos ya lo tenemos claro (...)

Para todos los que hace bullying, para todos los que critican que sí que tan sexy, pero cristiana y vea se maquilla, cristiana y vea se viste así, sigan criticando porque yo no voy a cambiar, porque lo último que verán en mis redes es hipocresía porque lo que está aquí es lo mismo que puedes conseguir cuando te choques conmigo frente a frente (...) Confunde la relación con Dios con la religiosidad y planean que uno entre en un mundo estigmatizado y cuadriculado que ellos tienen".