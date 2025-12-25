Petro tiró pullas a funcionarios que se comportan como “aristócratas” y a Trump en comida con habitantes de calle

Este 24 de diciembre el presidente Gustavo Petro presidió el Encuentro de Navidad para personas en condición de calle, que durante su Gobierno se ha realizado tradicionalmente en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Al evento, el primer mandatario acudió con su mamá y sus hijas Antonella y Andrea.

El primer mandatario pronunció un discurso en el cual se refirió a la exclusión que viven los habitantes de calle en Colombia y recordó una premisa cristiana, según la cual “los últimos serán los primeros.

“Eso ha sido este gobierno. Algunos no entienden el mensaje y se vuelven aristócratas y gobiernan como aristócratas. Por eso, los ministros y ministras van a servirles a ustedes la cena. Considerados por la sociedad como los últimos, nosotros, el Gobierno del Cambio, los considera los primeros. Así nos pongan presos, así nos persigan, así nos calumnien. Hasta el señor Trump me calumnia, pero ustedes en mi corazón son los primeros y así lo hemos demostrado”, puntualizó el primer mandatario.

Además, el primer mandatario lució una chaqueta que le habían regalado los habitantes de calle. “Demostraron que todo puede superarse”, puntualizó Petro.

En la Oposición no faltaron las voces que criticaron este acto de fin de año. “Que cómo se llama eso: POPULISMO de cara a las elecciones”, aseguró el concejal de Bogotá del Centro Democrático Humberto Amín sobre el evento con los habitantes de calle.

Las difíciles condiciones de los habitantes de calle en Bogotá

Este año, la Secretaría de Integración Social de Bogotá publicó los resultados de un censo que hizo sobre la población que habita en las calles de la capital. Entre otras cosas, caracterizaron a 10.478 ciudadanos y encontraron que estaban expuestos a complejas condiciones de salud.

“Según la encuesta, uno de cada cuatro personas reportó haber sufrido problemas respiratorios en el último mes. Además, el suicidio es una realidad en esta población, el 5 % intentó suicidarse en los últimos 30 días, con una incidencia mayor en mujeres (6,7% frente a 4,6% en hombres)”, reportó la Secretaría de Integración Social en un comunicado de prensa de febrero pasado.