“Gente estúpida e ignorante”: Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, pidió un alto ante preocupante situación en el país

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Colombia, pues durante diez años ha acompañado las noches de los televidentes con todo un grupo de imitadores quienes se encargan de mostrar su talento en la música para así llegar a convertirse en el doble de su artista favorito y lograr convencer al jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz y así llevarse el premio de los 500 millones de pesos.

Le puede gustar: Amparo Grisales, de ‘Yo llamo’, alertó sobre delicada situación que vincula su imagen

La ‘Diva’ de la televisión, sin duda, ha logrado destacarse en cada una de las temporadas debido a su carisma, pero también su deseo de tener la razón y de ser exigente con el grupo de imitadores para que den lo mejor en cada una de sus apariciones.

Si bien, actualmente Amparo se encuentra dedicada a otros proyectos, busca estar en ocasiones activa a través de sus redes sociales y ante la llegada de la Navidad y el Año Nuevo no dudó en festejar estas fechas, pero también enviar un contundente mensaje a quienes hacen uso indebido de la pólvora, teniendo en cuneta las implicaciones que tienen en los animales:

“Qué no entiende la gente estúpida e ignorante que sigue con la pólvora haciéndole daño al planeta…. A los animales y a la armonía que debería ser la Navidad. Ya basta“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Amparo Grisales.

Ante las declaraciones de la jurado de ‘Yo me llamo’ varios usuarios estuvieron de acuerdo con ellas, destacando que quienes más sufren durante esta época son los animales debido al temor que produce estos sonidos tan fuertes, incluso son varios los casos que se registran de animales fallecidos a causa de la pólvora.

¿Quién es el exesposo de Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’?

El exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ es Germán Tessarolo, un hombre de nacionalidad italiana que meses luego de su nacimiento sus padres tomaron la decisión de radicarse en Argentina. El exesposo de la jurado de ‘Yo me llamo’ se dedicó a la pintura, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de Argentina en este ámbito, pues heredó algunos de los talentos de otros de sus familiares, entre ellos su bisabuelo.

Tessarolo se robó el corazón de Grisales a la edad de 14 años, mientras que él contaba con 26 años de edad para ese momento. “Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó, fue en mí y me casé”, fueron algunas de las declaraciones dadas por Amparo Grisales para la revista ‘Bocas’.