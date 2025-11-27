Petro revela detalles de la visita de su hija Antonella a Suecia, para visitar a Verónica Alcocer

El presidente Gustavo Petro se refirió a la visita de su hija Antonella, a su madre Verónica Alcocer.

En las últimas horas se filtró un video por parte de un medio de comunicación de Suecia, llamado Expressen en el que abordó a la primera dama de la nación Verónica Alcocer en Estocolmo. El clip detalla que la mujer estaba acompañada de una menor de edad, quien se conoció que era su hija Antonella Petro, pero además también estaba el empresario catalán Manuel Grau.

El video causó polémica debido a que sectores del Gobierno Nacional rechazaron la “persecución” que se la ha hecho a la familia del presidente Petro y la exposición de su hija menor.

Sin embargo, la oposición criticó supuestamente, que en el clip, la hija y la exesposa del mandatario estaban saliendo de una tienda de lujo.

Al respecto, el mismo jefe de Estado se refirió por medio de sus redes sociales:

“Qué pasó en Estocolmo con mi familia. 1. Envié mi hija Antonella, acompañada para que visitará a su mamá hace dos días. 3. Mi hija que es menor de edad, fué seguida desde Colombia por su itinario. 4. En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla hasta donde vive su madre5. En los videos que grabaron los periodistas suecos, aperece mi hija menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá”.

Finalmente en su mensaje declaró que es una “persecución”.

“Así va la persecusión a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”.

Es importante señalar que el presidente Petro ha declarado los inconvenientes que ha tenido su exesposa Alcocer para regresar al país, debido a la inclusión a la Lista Clinton por parte del gobierno norteamericano.