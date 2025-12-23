Este sería el novio de la hija menor del presidente Gustavo Petro; compartieron video juntos

Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia que para este 2026 le pondrá punto final a su mandato, sin embargo, a lo largo del mismo ha sido blanco de varias polémicas que también han tenido que ver con algunos de sus hijos. Luego de que se confirmara que su relación con Verónica Alcocer terminó hace varios años, al mandatario se le ha visto acompañado en varias ocasiones por su hija, menor, Antonella, expresándole su amor, su compañía y la inteligencia con la que cuenta.

La joven, que estaría sobre sus 17 años de edad, ha mantenido un bajo perfil, en comparación a sus otros hermanos, sin embargo, también se ha encargado de disfrutar de diferentes eventos y conciertos, a pesar de ser la hija del presidente de Colombia, estando por supuesto, acompañada por escoltas y personas cercanas.

Este panorama termina siendo bastante similar a través de sus redes sociales, pues no termina siendo muy activa debido a los ataques, pero también los comentarios de apoyo que pueden llegar a existir. Sin embargo, en medio de una de sus más recientes apariciones, Antonella Petro, habría presentado a su novio a través de un video de TikTok en el que añadió: “Él esperando para besarme. Yo: (añadiendo audio de Gustavo Petro) No hay raza superior, señores, no hay pueblo elegido de Dios, no lo es ni Estados Unidos, ni Israel, ignorantes, fundamentalistas, de extrema derecha, piensan así, el pueblo elegido de Dios en la raza humana”.

Como era de esperarse, la serie de comentarios no faltaron por parte de los usuarios de la red social de TikTok: “Qué envidia tener como papá el mejor presidente de la historia de Colombia”, “Él no está esperando para besarla, después de saber quién es, está buscando por dónde huir”, “A ella déjenla de lado de todo resentimiento político”, “Pórtese buen con la niña muchacho que le cae media Colombia”, “Hermano y te espera porque ese discurso no se puede interrumpir”.