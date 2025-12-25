Secretario de Galán cuestionó a Petro tras comida con habitantes de calle: “¿Cuántos pesos ha ejecutado el Gobierno?”

Después del Encuentro de Navidad para personas en condición de calle que sostuvo el presidente Gustavo Petro este 24 de diciembre, múltiples líderes políticos y funcionarios del orden local hicieron referencia a su discurso. Entre ellos, Roberto Angulo, el secretario de Integración Social de Bogotá.

Las palabras del primer mandatario fueron ampliamente compartidas en las redes sociales, pues advirtió que la sociedad ha estado acostumbrada a excluir a los habitantes de calle e indicó que para su Gobierno ellos han sido una prioridad.

“Eso ha sido este gobierno. Algunos no entienden el mensaje y se vuelven aristócratas y gobiernan como aristócratas. Por eso, los ministros y ministras van a servirles a ustedes la cena. Considerados por la sociedad como los últimos, nosotros, el Gobierno del Cambio, los considera los primeros. Así nos pongan presos, así nos persigan, así nos calumnien. Hasta el señor Trump me calumnia, pero ustedes en mi corazón son los primeros y así lo hemos demostrado”, señaló el primer mandatario.

Además, causó una ola de comentarios en las redes sociales después de que se tomó una foto en un espejo luciendo una chaqueta que le habían regalado los habitantes de calle.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, cuestionó el discurso de Petro

Aunque el discurso del primer mandatario causó emoción entre sus seguidores, otros actores políticos lo han cuestionado con fuerza.

“Si los que nos dedicamos a esto de la política pública imaginamos y queremos un mundo en el que ‘los últimos serán los primeros’, nos toca hacer cosas -ejecutar proyectos de desarrollo-, no se consigue ese objetivo a fuerza de prometerlo y cantarlo a los cuatro vientos si no somos capaces de ejecutar proyectos transformadores”, advirtió el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, en su cuenta oficial en la red social X.

Luego se preguntó si los discursos del primer mandatario se han visto reflejados en políticas públicas para favorecer a los habitantes de calle, una población que ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un sector que requiere de especial protección del Estado.

“¿Cuántos pesos ha ejecutado el gobierno nacional en beneficio de los habitantes de calle? P.d/ Si ese valor es irrelevante, ‘los últimos no serán los primeros’“, advirtió Angulo.