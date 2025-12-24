¿Pillaron a Karina García metiendo drogas en Medellín? Video da de qué hablar en redes

La paisa Karina García es una de las figuras digitales más queridas en Colombia, debido, entre otras cosas, a su trabajo como modelo y las apariciones en realities nacionales como ‘La Casa de los Famosos’, e internacionales como ‘La Mansión de Luinny’, del que salió ganadora. Justamente su nombre está envuelto en varias críticas, luego que presuntamente se le viera consumiendo drogas.

Tras volver de República Dominicana, con más de $370 millones en el bolsillo, Kari volvió a Medellín para pasar tiempo de calidad con su familia y sus amigos más cercanos, dentro de ellos WestCol, con quien hizo una transmisión el pasado 19 de diciembre, en la que mostraron parte del evento gratuito que hizo el cantante Blessd en el barrio Antioquia, encuentro que lleva por nombre ‘Navidad Bendita’.

Karina García de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

No solo ‘El Bendito’ estuvo presente en la tarima, también otros referentes del trap y reguetón paisa como GeezyDee, Kris R y El Cloy; quienes pusieron a gozar a miles de personas que se quedaron hasta altas horas de la noche al lado de las oficinas de ‘Dímelo Jara’, en donde estaba montada una gran tarima.

Justamente ‘West’ y ‘Kari’ se gozaron esta presentación junto a varios de sus amigos en una de las terrazas aledañas al lugar, en la que estaba siendo grabados por varias personas. Precisamente uno de estos videos está dando de qué hablar, luego que se le viera a García, supuestamente consumiendo drogas, las cuales habría llevado a su cuerpo por medio de sus fosas nasales.

“No sufran por la nariz ajena”, “¿Ahora es malo meterse un paso de perico?“, ”Es increíble que la mayoría de comentarios acepten el consumo de drogas de sus “ídolos” de barro.“, ”Soy fan de Westcol y da mucha vergüenza que meta perico", “Un día normal en cualquier barrio de Medellín”, y “Increíble como normalizan el consumo de drogas”, fueron algunas de las reacciones a las imágenes.