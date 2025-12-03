RCN descartó a Karina García del After Show de ‘La Casa de los Famosos 3′, ¿quien acompañará a Karen Sevillano?

Con el éxito que tuvo La Casa de los Famosos Colombia en su segunda temporada, a varios de sus participantes les llegaron propuestas de unirse a otros realities con formatos parecidos. Entre ellas Yina Calderón y Karina García, quienes juntas formaron parte de “La Mansión de Luinny” en República Dominicana.

Allí, Karina García resultó siendo la ganadora y a pesar de que el reality tenía una dinámica bastante diferente a La Casa de los Famosos, García una vez más logró ser de las favoritas, al igual que Yina Calderón. Esta fue la primera de edición de La Mansión de Luinny, que contó con figuras dominicanas del entretenimiento pero también con participantes internacionales, como las colombianas, Abraham desde España y Brenda Zambrano desde México.

García logró el premio mayor, el cual fue de 100 mil dólares, una cifra que, según la tasa de cambio vigente al momento de la final, sería alrededor de 374 millones de pesos colombianos. Por su parte Yina, estuvo cerca de obtener la victoria pero lo que si, es que ganó el cariño de un nuevo público y confirmó su participación en ‘La Casa de los Famosos All Star’.

¿Quién estará en el AfterShow con Karen Sevillano?

Mientras tanto en Colombia, el público de ‘La Casa de los Famosos’ sigue eligiendo a los participantes de la nueva temporada, pero mucho antes había surgido el rumor de que Karina García llegaría como presentadora del After Show. Además, Vicky Berrio que cautivó al público al hacer dupla con Sevillano, saldría al ser reemplazada por García.

No obstante, el canal la habría descartado a la influencer y tendría contemplado a Emiro Navarro o Vicky Berrio de vuelta. Esto lo informó el periodista Carlos Ochoa, por medio de sus redes, indicando que Sevillano confirmó que ahora si es oficial que tiene compañero, mientras que Vicky subió algunas historias en lo que sería el set de maquillaje del reality.