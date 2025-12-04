Westcol leyó dura pulla del público contra ‘El Agropecuario’ y desató polémica por su relación con Aida Victoria Merlano

En la noche del 3 de diciembre, el streamer paisa Westcol lanzó oficialmente La mansión de los streamers, su nuevo reality show con el que busca descubrir y potencializar a las próximas figuras digitales de Colombia y Latinoamérica. El proyecto, anunciado días atrás mediante un comunicado del creador y su mánager Carlos Vidal Barrueco, se desarrollará hasta el 10 de diciembre y contará con la participación de 20 streamers que competirán por un lugar en el equipo creativo de Westcol.

El programa, transmitido en vivo a través de Kick, promete ser un espacio de formación, exposición y competencia, diseñado para impulsar a quienes buscan consolidarse en el ecosistema digital.

La primera emisión del reality dejó una sorpresa que encendió las redes: el ingreso de Juan David Tejada, más conocido como “El Agropecuario”, reciente expareja de la influencer Aida Victoria Merlano. El detalle que causó revuelo entre los espectadores es que Westcol también fue pareja de Aida Victoria, lo que generó todo tipo de reacciones sobre la convivencia entre ambos creadores dentro del programa.

En su rol de “rector” o director del reality, Westcol recibió a Tejada en su oficina. Allí le confesó que jamás imaginó verlo entrando a la competencia. Tejada, por su parte, afirmó que lleva un año trabajando en redes y llega con la intención de “romperla”.

Cuando Westcol le preguntó por las polémicas recientes, el creador respondió: “Ando tranquilito en silencio, que el tiempo lo diga todo”. También recordó que en el pasado tuvo roces con el streamer: “En ese momento me sentí atacado, pero ya después manejamos la vuelta bien y no pasó nada”.

Durante la transmisión, Westcol comenzó a leer los mensajes del chat en vivo. Uno de ellos decía: “El Agropecuario está en todo lado menos respondiendo por el hijo”. El comentario generó inmediatamente controversia en redes sociales, avivando debates sobre la presencia del creador en el reality y las críticas que arrastra desde su vida personal.

La competencia continúa y se espera que en los próximos días aumente el nivel de exposición, drama y protagonismo de sus participantes en La mansión de los streamers, uno de los proyectos digitales más comentados de la semana.