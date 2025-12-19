Blessd regresa a su barrio con la “Navidad Bendita”, una fiesta comunitaria que se tomará Medellín

Sin duda, el 2025 ha sido un año determinante para Blessd, cuyo proyecto musical nació en un barrio y hoy es un fenómeno de reconocimiento mundial que se consolida como artista y uno de los referentes de la música urbana latina. Sin embargo, en medio de los escenarios internacionales y los logros alcanzados, el cantante no pierde de vista sus raíces y vuelve a Medellín para compartir con su gente uno de los momentos más significativos del año: la Navidad Bendita.

En su cuarta edición, esta iniciativa social y cultural se desarrollará hasta el 24 de diciembre, con una programación pensada para familias, niños, niñas, jóvenes y adultos de su comunidad en el Barrio Antioquia.

También le puede interesar: Seis libros que se han convertido en el regalo estrella en Navidad

Navidad Bendita, la fiesta que le hace Blessd a su comunidad

Fiel a su estilo cercano, Blessd ha convertido esta época en un espacio de encuentro, celebración y solidaridad, llevando experiencias gratuitas y actividades recreativas a su barrio.

Durante estos días, la comunidad podrá disfrutar de zonas de videojuegos, barbería, granja de animales y, como gran novedad de este año, una pista de hielo, una atracción inédita en el sector y uno de los principales atractivos de esta edición.

Uno de los momentos más esperados será este viernes, 19 de diciembre, con el Concierto Bendito, en el que Blessd se presentará para toda la comunidad. El 20 de diciembre, la Tarima Bendita abrirá un espacio para impulsar nuevos talentos, visibilizando artistas emergentes del género urbano. El 21 de diciembre, jugadores del plantel profesional de Atlético Nacional visitarán el barrio para compartir con niños y jóvenes.

La agenda continúa el 23 de diciembre con visitas a fundaciones, llevando ayudas y acompañamiento, y culmina el 24 de diciembre con la llegada de Papá Noel, quien repartirá regalos en una jornada especial de celebración navideña.

La Navidad Bendita se consolida así como un conjunto de experiencias que trascienden la música y refuerzan el compromiso social de Blessd con su comunidad, reafirmando que, pese al éxito global, sus raíces siguen firmes en Medellín.