Luisa Fernanda W confesó cómo lidia con la vida de conciertos de Pipe Bueno, ¿celos a la vista?

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más conocidas en el país, pues desde hace varios años se ha dedicado a este rol. Actualmente, la paisa está radicada en México junto a su pareja, Pipe Bueno, y sus dos hijos, Dominic y Máximo, quienes son lo más importante para ambos, sin embargo, la pareja debe estar separada durante varios días, en ocasiones debido al rol como artista de Bueno.

Luisa Fernada W y Pipe Bueno han construido una relación que lleva aproximadamente seis años, apoyándose en sus diferentes proyectos y demostrando el amor que tienen a pesar de la serie de críticas y polémicas en las que se vieron inmersos.

Si bien, el rol de Luisa como creadora de contenido no requiere una presencialidad total, el de Pipe Bueno si, incluso a pesar de estar viviendo en México, el paisa constantemente está en Colombia cumpliendo compromisos musicales y estando de un concierto a otro con el fin de tampoco descuidar al público que lo ha apoyado desde el inicio de su carrera.

Ahora, en medio de una dinámica de preguntas, Luisa Fernanda W confesó que tan celosa es con su pareja, teniendo en cuenta su faceta como cantante: “Miren que yo me considero una mujer muy tranquila, pero tengo mis días, yo creo que más que todo cuando estoy a punto de estar hormonal. Pero, la verdad es que entiendo mucho el trabajo de Pipe y él también el mío, entonces nos complementamos muy bien“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W confesó que haría si en caso de verle mensajes comprometedores a Pipe Bueno

Otra de las preguntas que recibió hace unos días, era una situación hipotética, pues querían saber qué haría en el caso de descubrirle mensajes comprometedores a Pipe Bueno, a lo que ella respondió:

“Esta respuesta es muy personal, no me funen... Mira, claro que me dolería, soy humana. Pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”.

Para después indicar que primero hablaría con él, con la máxima sinceridad y sin dramas: “Si veo que tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre. Yo todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor”, expresó Luisa.