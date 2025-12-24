Presentadora de Caracol encaró a delincuente que intentó estafarla y lo terminó entrevistando

Noticias Caracol es uno de los informativos más conocidos en el país, pues desde hace varios años se ha encargado a lo largo de sus diferentes emisiones de dar a conocer los principales hechos que ocurren en el país, a partir de su amplio equipo de periodistas y reporteros, donde varios de ellos han logrado darse a conocer en otros roles.

Tal ha sido el caso de Camila Zuluaga, quien en ocasiones está presente en Noticias Caracol, pero mayormente hace parte de la emisora ‘Blu Radio’, donde ha logrado destacarse por su forma de informar, pero también por debatir e ir más allá de con algunas figuras.

Sin embargo, hace pocos días la periodista dio a conocer que la intentaron robar a través de WhatsApp: “Lo que empezó como estafa terminó en entrevista: el delincuente me llamó desde la cárcel y me confesó cómo operan con total impunidad. Mucho ojo, no se dejen engañar”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Camila Zuluaga.

Ante los micrófonos de ‘Blu Radio’ la periodista reveló la conversación que tuvo con el hombre, donde indagaba sobre si no tenía miedo de que los metieran presos por este tipo de hechos, a lo que el sujeto sostuvo que se encontraba en la “universidad” es decir en la cárcel donde se encargaba de llevar a cabo este tipo de hechos.

Seguidamente, Zuluaga resaltó que en un principio no entendía varias de las declaraciones del hombre, sin embargo, este lenguaje entre ellos termina siendo bastante común: “Le dicen la universidad porque allá aprenden a ser más delincuentes más que realmente regenerarse, yo le pregunto qué cuántas llamadas le dejan hacer porque entonces uno dice es desde la cárcel de dónde nos están llamando a robarnos las cuentas de WhatsApp y a estafar a la gente para que consigne en un Nequi tanta plata”.

¿Cuántos hijos tiene Camila Zuluaga, de Noticias Caracol?

Camila Zuluaga, de Noticias Caracol, tiene dos hijos. La mayor de la familia es Cayetana, quien tiene pocos años de vida, pero desde el momento en el que la periodista se enteró de su estado de embarazo la felicidad fue máxima, esperando los 9 meses para poder conocerla, pues aunque durante un tiempo tuvo que alejarse de los medios de comunicación, fue un tiempo necesario para conectar mucho más con su pequeña y vivir las primeras etapas de su vida. Hace pocos meses, le dio la bienvenida a Santiago, su segundo hijo, quien llegó a unirlos mucho más y así completar su familia.