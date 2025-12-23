Pipe Bueno confesó cómo ha sido decirle adiós a Colombia y radicarse en México, “comenzar de cero”

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular con más amplia visibilidad en Colombia, pues desde su juventud tuvo claro que su pasión estaba en la música, alcanzando así varios éxitos y en medio de esta búsqueda por seguir llevando su música a otros territorios hace pocos meses decidió irse de Colombia y radicarse en México junto a su pareja, Luisa Fernanda W y sus hijos, Dominic y Máximo, quienes son lo más importante para él.

Desde hace varios meses, Pipe y Luisa le confirmaron a sus seguidores que el irse de Colombia era una decisión tomada, sin embargo, su mudanza se dio varios meses después, ya que deseaban que cada espacio de su hogar contara con su propio estilo. Aunque esta decisión en principio no fue sencilla, sus hijos y su pareja, Luisa Fernanda W se acoplaron de la mejor manera estando entre Colombia y México.

Ahora, en medio de una entrevista para Caracol Televisión, Pipe Bueno dejó claro que aunque no ha sido sencillo salir de aquello a lo que estaba acostumbrado, se siente feliz de vivir esta nueva etapa: “Traer experiencias vividas en la vida es lo más maravilloso, es muy bonito salirse de la zona de confort, irse a incomodarse, uno podría decirle comenzar de cero, aunque no lo es, pero es más recordar los inicios de ese momento donde se tocan puertas, donde uno está empujando la maleta de una manera muy distinta a la que yo podía estar desde la comodidad de mi casa saliendo a tocar.

Despierta un hambre y un motor que de repente por la comodidad que cada quien en su burbuja vive, salir de ahí es muy interesante porque despierta una cantidad de cosas bonitas para el ser humano porque te ayudan a conseguir mejores versiones de ti y a superarte“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.

¿Por qué terminaron Pipe Bueno y Jessica Cediel?

El romance entre Jessica Cediel y Pipe Bueno fue largo, pues duró más de cinco años. Aun así, llegó a su fin de manera repentina en 2014, lo que llamó la atención de muchos.

En entrevista con Andrés Wilches, en el programa AutoStarTV, la presentadora reveló la verdadera razón por la que decidieron terminar: “La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera. Él salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí, guardada como una pendeja. Y a mí todos me caían: actores, productores y directores, y yo les decía que tenía novio”, fueron las palabras de Cediel.

Asimismo, contó que la ‘tusa’ no fue fácil de superar y que le costó varios días de lágrimas e insomnio, pese a lo que en su momento la prensa divulgaba de manera errónea sobre que ya estaba saliendo con alguien más.