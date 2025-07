“No me funen”: Luisa Fernanda W confesó que haría en caso de descubrirle mensajes comprometedores a Pipe Bueno

Luisa Fernanda W es un reconocida influencer paisa, quien lleva años en el ámbito digital, iniciando en YouTube y luego trasladándose a las diferentes redes sociales. Actualmente, Luisa muestra un contenido enfocando en su estilo de vida, resaltando la moda y su rol como madre, pues junto a Pipe Bueno, han conformado una ejemplar familia.

Hace unos días, la pareja finalmente se fueron para México, para volver a este país su nuevo hogar. Ambos hace un tiempo habían confirmando que dejaban Colombia, esto con el fin de que el artista siguiera dando a conocer su talento en la música, logrando llegar a nuevos públicos. Para Luisa Fernanda W no fue una decisión sencilla de tomar, pero sí dejó claro que apoyaba los sueños de su pareja, por lo que estaba dispuesta a dejar su hogar en el país.

Luisa Fernanda W confesó que haría si en caso de verle mensajes de comprometedores

A través de sus historias, Luisa abrió un espacio para interactuar con sus seguidores, recibiendo bastantes preguntas, en una de ellas le plantearon una situación hipotética, pues querían saber que haría en el caso de descubrirle mensajes comprometedores a Pipe Bueno a lo que ella respondió:

“Está repuesta es muy personal, no me funen...Mira. claro que me dolería, soy humana. Pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”

Para después indicar que primero hablaría con él, con la máxima sinceridad y sin dramas: “Si veo que tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre. Yo todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor”, expresó Luisa.

Luisa finalizó con que si llegara haber una infidelidad de otra magnitud si le diría adiós a la relación y se dedicaría a sanar, sin cerrarse a la oportunidad de conseguir otro novio.