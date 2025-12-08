Luisa Fernanda W sacó las garras y le contestó a actriz que la criticó por su doblaje en ‘Zootopia 2′

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Latinoamérica con 19 millones de seguidores en Instagram; a lo que se le suma su incorporación en el mundo empresarial y en otras facetas del entretenimiento como el canto y el doblaje para películas. Justamente la paisa dio de que hablar recientemente luego de contestarle tajantemente a otra actriz de doblaje por criticarle su trabajo en Zootopia.

El jueves 13 de noviembre, Luisa sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que dará el salto a la pantalla grande. Su debut será el próximo 27 de noviembre, fecha en la que se estrenará la segunda entrega de ‘Zootopia’, saga cuya primera película se lanzó en 2016.

Shakira y Luisa Fernanda W

Mediante un mensaje cargado de emoción, Luisa Fernanda anunció junto a los estudios de Disney Latam que prestará su voz a la Capitana Hoggbottom, uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. En este universo animado también ha brillado otra colombiana, Shakira, quien en la primera película interpretó a Gazelle.

Dentro del comunicado, Luisa dejó ver su entusiasmo al afirmar: “Por fin puedo contarles esto, mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. Esta película siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Entonces no se lo pierdan y acompáñenme a vivir este sueño”.

Aunque todo ha sido alegría en los últimos días, muchos han tratado de opacar la felicidad de ‘Lu’ con fuertes críticas; una de ellas la de la actriz Rivero Cata, quien en un video del trabajo de Luisa en ‘Zootopia’ expresó: “Que pesar ver cosas como esta”; palabras a las que la prometida de Pipe Bueno contestó:

“Me da más pesar ver personas como usted. Aunque a muchos les duela, yo me preparé e hice un excelente trabajo. Soy una mujer apasionada y talentosa. Si de verdad quieren lograr cosas grandes en la vida, trabajen por sus sueños, supérense a ustedes mismos y jamás se dejen llevar por comentarios como este. Así muchos me quieran criticar, para llegar a estos niveles se requiere personalidad, profesionalismo y un gran corazón. Criticando a otros no se llega a ninguna parte”.