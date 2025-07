“Me costó soltar”, Luisa Fernanda W habló de qué ha sido lo más difícil de su mudanza a México

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son unas de las parejas más conocidas del entretenimiento colombiano. Su relación, que comenzó hace varios años, se ha consolidado como un ejemplo de familia para muchos con el paso del tiempo, que ahora están encaminados en una nueva etapa, al radicarse en México. Así lo han mostrado por medio de sus redes sociales, desde el primer momento que llegaron al país.

La pareja se mudó a una lujosa casa dentro de un condominio, la cual se ha logrado ver con bastante espacio y ventanales gigantes que la hacen tener una gran iluminación. Allí, la pareja de prometidos ya han tenido reuniones con sus conocidos en Ciudad de México, una de ellas fue por el cumpleaños de Luisa Fernanda W.

Por medio de sus redes sociales, Luisa suele abrir espacios para charlas con sus seguidores, una pregunta fue que había sido lo más duro de irse de Colombia, aparte de su familia. A lo que ella respondió que se iba adaptando muy bien, pero que sí debía aceptar que algo que le dio “duro” fue soltar proyectos o propuestas laborales que tuvo que rechazar por el viaje. La influencer aseguró que ha tenido que soltar para recibir y proyectarse a cosas mejores.

Luisa Fernanda W confesó que haría si en caso de verle mensajes comprometedores a Pipe Bueno

Otra de las preguntas que recibió hace unos días, era una situación hipotética, pues querían saber qué haría en el caso de descubrirle mensajes comprometedores a Pipe Bueno a lo que ella respondió:

“Esta respuesta es muy personal, no me funen... Mira, claro que me dolería, soy humana. Pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”

Para después indicar que primero hablaría con él, con la máxima sinceridad y sin dramas: “Si veo que tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre. Yo todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor”, expresó Luisa.

Luisa finalizó con que si llegara haber una infidelidad de otra magnitud, si le diría adiós a la relación y se dedicaría a sanar, sin cerrarse a la oportunidad de conseguir otro novio.